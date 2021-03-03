Еще за две игры до окончания регулярного чемпионата хабаровский «СКА-Нефтяник» определился с местом, с которого он выходит в плей-офф. Ситуацию могла изменить встреча красноярского «Енисея» и московского «Динамо».В случае победы москвичей хабаровчане получали реальный шанс выйти на второе место «регулярки», что давало бы преимущество своего поля, но, увы, красноярцы продемонстрировали несгибаемую волю к победе и смогли обыграть «бело-голубых». Это, кстати, было первое поражение «Динамо» в чемпионате.Именно после этого матча окончательно сложилась тройка лидеров: «Динамо»-Москва, «Енисей»-Красноярск и «СКА-Нефтяник»-Хабаровск. А вот с кем предстоит скрестить клюшки хабаровчанам, было неясно до самого последнего тура кругового турнира.По регламенту команда, стоящая на третьем месте, должна будет сыграть с клубом, вышедшим на шестую строчку турнирной таблицы. Претендентов было двое: «Строитель» из столицы Коми и иркутская «Байкал-Энергия». Команды играли в заключительном туре между собой, и никому не хотелось в первом же матче плей-офф нарываться на грозного соперника из Хабаровска.Матч вышел боевым, но «Байкал-Энергия» оказалась сильнее. Иркутяне разгромили «Строитель» со счетом 2:10, окончательно сложив пазл. В итоге хабаровские армейцы будут играть со «Строителем» - командой, впервые за 15 лет поднявшейся в плей-офф чемпионата.- Поздравляю игроков ХК «СКА-Нефтяник» с завершением регулярного чемпионата России, - отметил Александр Никитин, президент хабаровских армейцев. - Считаю, что третье место - достойный результат, учитывая изменения, которые произошли в команде в межсезонье.Также президент отметил, что из 26 матчей у армейцев 21 завершился победой и три вничью. Команда продемонстрировала высокую результативность, забив 178 мячей, и достаточно надежную игру в обороне, пропустив всего 98.- Необходимо выделить и нападающего Павла Рязанцева, показавшего второй результат в споре лучших снайперов чемпионата с 47 забитыми мячами, - подчеркнул Александр Никитин. - Своей игрой «СКА-Нефтяник» доказал, что вновь способен бороться за медали высшей пробы. Уверен, команде по силам выход в финал!Что касается четвертьфиналов чемпионата, то в остальных парах «Динамо» встретится с «Волгой», «Водник» с «Байкал-Энергией», а «Енисей» с «Кузбассом».- По регламенту четвертьфинальная серия будет длиться до двух побед одной из команд. Уже 3 марта «СКА-Нефтяник» и «Строитель» в Сыктывкаре проведут первый матч серии, после чего соперники перебазируются в Хабаровск, где уже 6 марта проведут вторую встречу. Если после двух матчей счет в серии окажется равным, то 7 марта состоится третий - решающий матч, - пишет Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник».Он же обращает внимание болельщиков, что игра в Хабаровске начнется в 19 часов. Добавим только, что полуфиналы пройдут 10 и 13 марта и так же будут длиться до двух побед в серии. Если победитель не определится, то решающий матч состоится 14 марта. Игры за 3-4 места состоятся 17 и 20 марта, а финал запланирован на 21 марта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил кировскую «Родину» со счетом 6:4. Турнирной мотивации не было ни у одной из команд, но матч все равно получился интересным (подробнее)- «Решил попробовать другие варианты, и соперник переломил ход игры»: Ильяс Хандаев о победе «СКА-Нефтяника» над «Строителем» со счетом 6:5. Весь первый тайм армейцы доминировали, а вот во втором позволили сопернику догнать себя (подробнее)- Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» со счетом 6:5. Спортсмены из Иркутска провели очень активный стартовый отрезок, забив чемпиону три безответных мяча (подробнее)В ТЕМУ:- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)