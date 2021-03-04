«В очередной раз мы себя почувствовали Мюнхгаузенами»: Ильяс Хандаев о матче со «Строителем», в котором «СКА-Нефтяник» выиграл со счетом 9:5 Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Наверняка у всех, кто смотрел вчерашнюю трансляцию из Сыктывкара, а точнее, из местечка рядом с городом, где находится стадион «Бумажник», отвисла челюсть. Первая минута - «Строитель» открывает счет в первом четвертьфинальном матче чемпионата. Девятая минута - оппоненты хабаровчан атакуют, 2:0. Восемнадцатая минута - команда из Сыктывкара зарабатывает угловой, 3:0 в пользу хозяев.

При этом действующий чемпион, конечно, пытался переломить ситуацию, но команда из столицы Коми настолько плотно оборонялась, что сделать это не удавалось вплоть до 21 минуты поединка. Хабаровчане забивают с двух угловых ударов и выравнивают ситуацию на поле. А дальше в дело вступают нападающие «СКА-Нефтяника», в частности Павел Рязанцев, который, к слову сказать, в этом матче оформил пента-трик.

Хозяева смогли забить еще три мяча, но внезапно проснувшихся армейцев им было уже не переиграть, матч завершился со счетом 5:9 в пользу «красно-черных». Это первая победа в четвертьфинальной серии плей-офф «СКА-Нефтяника», для того чтобы пройти дальше - в полуфинал, хабаровчанам придется одержать еще одну победу над командой из Сыктывкара.

Голы: 1:0 (1) Шебонкин (Лапшин), 2:0 (9) Башарымов (Лапшин), 3:0 (18) Лихачев (Лапшин), 1:3 (21) Шардаков (Мяяття - угловой), 2:3 (33) А. Бондаренко (Мяаття - угловой), 3:3 (38) Рязанцев (Шардаков), 3:4 (45) А. Бондаренко (Тюко), 3:5 (55) Антипов (Тюко), 3:6 (68) Рязанцев (Торгонский), 3:7 (71) Рязанцев (Антипов), 3:8 (75) Рязанцев (Тюко), 4:8 (86) Горячев - с пенальти, 5:8 (87) Опарин, 5:9 (90) Рязанцев.

- Ключевое слово сегодня, я думаю, «как», - начал послематчевую пресс-конференцию Ильяс Хандаев, главный тренер «СКА-Нефтяника». - Я думаю, что игра болельщикам понравилась, нашим, наверное, только вторая половина. Думаю, что результат первых 15-20 минут… к матчу мы готовились, но как бы я не хотел разбудить ребят, у меня это не получилось. Я надеюсь на то, что это просто 17 день в поездке, и ребята, наверное, чуть-чуть подустали. Порадовало то, что мы вернулись в игру за счет нашего движения, ну и в очередной раз мы себя почувствовали Мюнхгаузенами.

Что касается других четвертьфинальных матчей, то «Енисей» в гостях с трудом переиграл «Кузбасс» со счетом 6:4, «Байкал-Энергия» на своем поле уступила «Воднику» - 2:4, а московское «Динамо» в Ульяновске разгромило местную «Волгу» - 11:2.

Сейчас «СКА-Нефтяник» и «Строитель» переезжают в Хабаровск, где состоится второй поединок одной четвертой финала чемпионата. Игра начнется в 19:00 шестого марта. Павел Франц - главный тренер «Строителя» - пообещал, что поединок будет очень интересным, так что приходим и болеем за наших.

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