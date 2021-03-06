Играем с «Енисеем»: «СКА-Нефтяник» во втором четвертьфинале уверенно обыграл «Строитель» со счетом 10:3 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

После удивившего многих поклонников «красно-черных» , но все-равно окончившегося победой «СКА-Нефтяника» матча в Сыктывкаре. Армейцы и их оппоненты перебрались в Хабаровск, где состоялся второй четвертьфинальный поединок чемпионата России.

Дома хабаровчане традиционно сильны, да и, откровенно говоря, «Строитель» далеко не та команда чтобы остановить армейцев на пути к полуфиналу. Решив не терять зря времени, армейцы сразу взяли быка за рога и к последней минуте первого тайма вели 5:0, однако за 25 секунд до перерыва Денис Лапшин смог прорваться сквозь мощную оборону хозяев и немного «размочил» счет.

Уже во втором тайме его успех закрепил Владимир Власюк, точно пробивший после подачи уголовного по вторам, которые защищал Виктор Каменев. Третий гол армейцам забил на 60 минуте Андрей Опарин, подарив болельщикам из Сыктывкара надежду.

Правда не на долго армейцы взяли себя в руки и больше команда из Республики Коми забить не смогла, зато хозяева льда оформили еще пять мячей в ворота «Строителя» одержав уверенную победу, вторую в серии четвертьфиналов. Третьего матча не понадобилось – «СКА-Нефтяник» проходит в полуфинал, где сыграет с красноярским «Енисеем».

«Енисей» сегодня проводил второй матч с «Кузбассом», и он дался команде из Красноярска очень нелегко. Кемеровчане оказались крепкими орешками и до последних минут поединка держали интригу. До 71 минуте счет на табло просто выводил из себя красноярских болельщиков – 2:1. И только за 19 минут до конца поединка «Енисею» удалось прорвать оборону «Кузбасса». Итог матча 1:5.

Другие результаты четвертьфинальных серий: «Водник» в Архангельске переиграл иркутскую «Байкал-Энергию» - 8:0, а московское «Динамо» буквально раскатало по льду ульяновскую «Волгу» - 17:2.

Соответственно, согласно регламенту чемпионата уже 10 числа в Хабаровске состоится первый матч полуфинальной серии: «СКА-Нефтяник» - «Енисей», а москвичи отправятся в Архангельск чтобы встретиться с местным «Водником». Вторые матчи серии пройдут в Красноярске и Москве 13 марта.

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