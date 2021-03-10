На характере и силе воле: в первом полуфинальном матче «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей» со счетом 7:6 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Шутки кончились, гонка на выбывание, как иногда называют плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, вошел в решающую стадию. «СКА-Нефтяник» относительно легко прошел в четвертьфинале «Строитель» из Сыктывкара. Все конечно скрещивали пальцы и делали вид что от команды из Республики Коми можно ожидать чего угодно, но на самом деле даже в нынешнем виде «СКА-Нефтяник» был объективно сильнее.

В полуфинале хабаровский СКА вышел на своего принципиального соперника – красноярский «Енисей». У сибиряков четвертьфинал отнял гораздо больше сил. Красноярцам выпало играть с очень непростой командой из Кемерово и «Кузбасс» сделал все чтобы осложнить жизнь одному из фаворитов чемпионата.

Первый полуфинал по регламенту должен играться в Хабаровске и как бы дальше не сложился турнир это заключительный домашний матч для команды с Дальнего Востока, поэтому болельщики постарались не пропустить зрелище, которое просто обязано было стать интересным. Задним числом можно констатировать что те, кто сидел на трибунах арены «Ерофей» не на секунду не пожалели о своем выборе.

Матч вышел очень динамичным, хотя к финалу обе команды заметно устали. Игра напоминала классические качели, каждый из соперников попеременно оказывался то в роли ведущего, то в роли догоняющего. При этом обойти противниках больше, чем на один мяч ни у хабаровчан, ни у красноярцев не получалось.

Как только кто-нибудь забивал – оппонент немедленно сравнивал счет, до последней минуты было не понятно кто выйдет из этой гонки победителем. Когда в финале показалось что именно хабаровчане завладели инициативой, обошли красноярцев на один мяч и готовы на морально-волевых «дотащить» матч до победы, «Енисей» сравнял счет, и встреча перешла в овертайм.

Героем поединка стал легионер «СКА-Нефтяника» - «летучий финн» Туомас Мяаття. Всю игру он отчаянно пытался забить и смог это сделать целых три раза, он же оформил и «золотой» гол в ворота «Енисея» в дополнительное время. К слову сказать хабаровская команда после ухода Ильяска Хандаева по-прежнему остается без главного тренера, пока его место занимает Олег Андрющенко.

- Я думаю мы н уступили своим соперникам в скорости, я думаю мы терпели и дотерпели, - отметил после игры Олег Андрющенко, и.о. главного тренера ХК «СКА-Нефтяник». – Я думаю мы еще пропустили несколько ненужных голов, можно было бы обойтись и без них. «Енисей» тоже хорошо играл, но мы забили больше на один мяч – поэтому и выиграли.

Второй полуфинальный матч «СКА-Хабаровск» проведет в Красноярске уже 13 марта, если в нем победа достанется «Енисею» на следующий день будет сыгран третий поединок, который и определит того, кто выйдет в финал чемпионата.

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