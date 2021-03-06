Ильяс Хандаев покинул пост главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяника»

Ильях Хандаев покинул пост главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяника» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Многих удивило, что интервью после второго матча четвертьфинальной серии со «Строителем», завершившегося победой хабаровской команды, давал Андрей Андрющенко, представленный как исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Нефтяника».

Как выяснилось Ильяс Хандаев, накануне матча в результате которого хабаровская дружина прошла в полуфинал чемпионата России, покинул пост наставника «красно-черных» и теперь в клубе активно ищут ему замену.

- Очень яркая игра, сплоченная команда, хороший результат. Я всех хочу поздравить с выходом в полуфинал – сегодня это главное событие дня, - отметил после игры Александр Никитин, президент ХК «СКА-Нефтяник». – Что касается кадровых перестановок. Мы по обоюдному согласию расстались с главным тренером Ильясом Игоревичем Хандаевым. Это произошло в канун сегодняшней игры. Хоккей с мячом – это игра, требующая сплоченности команды, командного духа для того, чтобы получался такой результат как сегодня. И главная задача тренера она как раз и состоит в сплочении вокруг общей цели – победы. Поэтому, Ильясу Игоревичу большое спасибо, но мы расстаемся. Команде хочу пожелать удачной подготовки к полуфинальной игре. Мы ведем работу по подбору нового главного тренера, не буду сейчас рассказывать всех тонкостей, секретов этой работы, но в ближайшее время мы вам объявим о результатах этой деятельности.

Напомним, что это уже третий главный тренер, с которым за короткое время расстался «СКА-Нефтяник». Перед началом сезона не был перезаключен контракт с Михаилом Юрьевым, четыре раза приводившим команду к чемпионскому званию, хотя сам Юрьев был не против продолжить сезон в стане «красно-черных». Вместе с Юрьевым команду покинули трое ведущих игроков: Максим Ишкельдин, Эрик Петтерссон и Алан Джусоев.

Затем «по семейным обстоятельствам» покинул команду приглашенный ему на смену из Швеции Михаил Свешников. После отъезда из Хабаровска легендарный хоккеист рассказал, что его смутили внезапные перестановки в руководстве команды, когда поменялся директор хабаровского СКА. Хотя новое руководство заявляло, что не против того, чтобы он остался на посту главного наставника. В команде после ухода Свешникова остался приглашенный им «летучий финн» Туомас Мяатя.

Ильяс Хандаев появился в «СКА-Нефтянике» спустя какое-то время после бегства Свешникова, для того чтобы стать главным тренером хабаровских армейцев он досрочно расторг контракт с «Ак Барс-Динамо». Как бы то ни было, Ильяс Хандаев полностью прошел с командой регулярный чемпионат который она завершила на третьем месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Играем с «Енисеем»: «СКА-Нефтяник» во втором четвертьфинале уверенно обыграл «Строитель» со счетом 10:3. До последней минуты первого тайма армейцы вели 5:0 (подробнее)

- «В очередной раз мы себя почувствовали Мюнхгаузенами»: Ильяс Хандаев о матче со «Строителем», в котором «СКА-Нефтяник» выиграл со счетом 9:5. Переломить ход поединка хабаровчанам удалось только во второй половине матча (подробнее)

- Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил кировскую «Родину» со счетом 6:4. Турнирной мотивации не было ни у одной из команд, но матч все равно получился интересным (подробнее)

В ТЕМУ:

- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)