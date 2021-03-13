Игра в одни ворота: «Енисей» во втором полуфинальном матче «раскатал» «СКА-Нефтяник» со счетом 7:0. Фото ХК «Енисей»

Если бы в хоккее с мячом раздавали золотую клюкву, ее по праву получили бы сегодня руководители и игроки хабаровского клуба. После зажигательной игры в первом полуфинале на льду арены «Ерофей», когда «СКА-Нефтяник» повел в серии 1:0, хабаровская команда прибыла в Красноярск чтобы дать последний и решительный бой местному «Енисею».

По крайней мере так казалось, пока «красно-черные» не вышли на лед. По сути, игра шла первые двадцать минут до первого забитого в ворота Дениса Рысева мяча. Видно было что дальневосточники прилетели в Сибирь далеко не на пике формы. Павел Рязанцев упускал момент за моментом, мазал по воротам Артем Бондаренко, «летучий финн» потерял свою легкость и был практически не заметен на поле.

Зато «Енисей», под ликующий рев трибун, наслаждался полным доминированием на льду. Впрочем, после перерыва, на который хозяева ушли с преимуществом в четыре мяча, красноярцы уже не так радовались все новым и новым забитым голам. Складывалось ощущение что СКА отбывал номер смирившись с поражением и полностью отдав матч «Енисею».

Интрига сохранялась только в том сумеют ли армейцы забить гол престижа. К разочарованию хабаровских любителей русского хоккея – не сумели. Ворота Артема Драничникова были как заговоренные. Игра у «красно-черных» абсолютно не шла, дух был сломлен и даже то, что все основные бойцы «Енисея» скучали на скамейке запасных, не помогло отыграть хотя бы один мяч.

Винить в этом игроков хабаровского СКА глупо, они старались, но концентрации, видно было, что не хватало. Тренера тоже обвинять в поражении не приходится – после ухода Ильяса Хандаева, исполняющим обязанности главного наставника «красно-черных» стал Олег Андрющенко. Глупо требовать от тренера вратарей компетенций главного тренера.

Неясно чем думали в руководстве клуба оставляя команду в плей-офф без ключевой фигуры. Главный тренер должен уметь решать множество задач и одна из них – подвести команду к решающим матчам, особенно на выезде, в отличной физической форме. А в случае проигрыша взбодрить своих хоккеистов, найти ошибки в тактике и помочь их исправить.

Возможно, в этой игре после второго гола помог бы таймаут. Хоккеистам надо было выдохнуть, собраться и продолжить борьбу пока не стало слишком поздно, заодно «Енисею» бы сбили атакующий настрой. Кто знает? Но, паузу никто не взял и СКА продолжил падение по наклонной. Финальный счет матча 7:0 в пользу хозяев льда.

- Матч у нас сегодня не получился, - прокомментировал игру Олег Андрющенко, и.о. главного тренера ХК «СКА-Нефтяник». - Наверное мы все забили в Хабаровске. Будем думать, как завтра развернуть матч и сделать его другим.

После разгрома в сухую счет в полуфинальной серии «Енисей» - «СКА-Нефтяник» стал 1:1. Остается еще одна игра в Красноярске которая и должна будет решить кто пройдет в финал чемпионата. Матч состоится 14 марта. Надеемся, что хабаровская команда покажет тот хоккей, который от нее ждут и в который она, даже несмотря на всю свистопляску в руководстве клуба, может играть. Удачи. Продолжаем болеть за наших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- На характере и силе воли: в первом полуфинальном матче «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей» со счетом 7:6. Решающий мяч был забит в овертайме Туомасом Мяаття (подробнее)

- Ильяс Хандаев покинул пост главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяника». В клубе ведут переговоры и ищут нового наставника для команды (подробнее)

- Играем с «Енисеем»: «СКА-Нефтяник» во втором четвертьфинале уверенно обыграл «Строитель» со счетом 10:3. До последней минуты первого тайма армейцы вели 5:0 (подробнее)

В ТЕМУ:

- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)