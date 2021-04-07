Кровожадную «Леди Коготок» Елену Дзык будут повторно судить в Хабаровске

50-летняя женщина вела странички в социальных сетях, где выкладывала свои работы и подробно рассказывала о тяжелых случаях с ногтями. Фото: Скриншот канала Е. Дзык Фото: Социальные сети

Вырваные с мясом ногти, жуткие шрамы и окровавленные пальцы - это последствия работы мастера маникюра и педикюра Елены Дзык. Женщина, называвшая себя и свою империю «Леди Коготок», таким образом лечила клиентов, обещая чуть ли не полное исцеление. Страшные фото облетели весь интернет и заставили правоохранителей действовать.

МАНИКЮРША С КРИМИНАЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

Жительница Московской области Елена Дзык начала свой путь в большом мире бьюти-индустрии в качестве маникюрши. 50-летняя женщина вела странички в социальных сетях, где выкладывала свои работы и подробно рассказывала о тяжелых случаях с ногтями и о том, как с ними справиться. Хоть медицинского образования у маникюрши не было, контент быстро собрал армию из 350 тысяч подписчиков. Под роликами и постами мастера-самоучки можно было найти сотни благодарных отзывов и десятки просьб о помощи.

Вместе с приспешницами в 2018 году Елена отправилась в турне с семинарами Фото: Скриншот с видео

О своей биографии Елена Дзык рассказывать не любила. Оно и понятно - позже стало известно, что мастер по ноготочкам провела один год и девять месяцев в колонии за убийство (вышла условно-досрочно), а потом снова загремела за решетку. На этот раз отправилась в места не столь отдаленные на 3,5 года за мошенничество. Хотела открыть свой маникюрный салон и слезно просила деньги у знакомых и клиентов. Вышла на свободу Елена Дзык в 2011 году, спустя два года завела YouTube-канал, и понеслось.

СЕМИНАРЫ ЗА СОСТОЯНИЕ

Дела Елены Дзык пошли в гору. Женщина открыла фирму по продаже принадлежностей для маникюра со звучным названием «Леди Коготок» и набрала учениц, которых называла «коготок-мафией». Вместе с приспешницами в 2018 году Елена отправилась в турне с семинарами. Ценник был огромный: от 30 до 100 тысяч рублей с человека, модели выстраивались в очередь. Один из семинаров прошел в селе Бычиха под Хабаровском.

Елена Дзык выпускает шокирующие видео, на которых вырывает у клиентов ногти Фото: Скриншот с видео

В этот же период контент в социальных сетях маникюрши приобретает кровавый характер. Елена Дзык выпускает шокирующие видео, на которых вырывает у клиентов ногти и вырезает мягкие ткани, объясняя это серьезными заболеваниями, в том числе гранулемой (патологический процесс, который представлен очаговым разрастанием соединительных тканей). Причем операции маникюрша проводила во время семинаров в антисанитарных условиях. У такой терапии появились жертвы. Женщина-инвалид из Новосибирска во время «лечения» у «Леди Коготок» была обколота лошадиной дозой мощного обезболивающего и потеряла сознание в самолете. Тогда-то о методах Елены узнала вся страна.

Маникюршу-самоучку поймали в Подмосковье и этапировали в Хабаровск Фото: Скриншот с видео

ВИНОВНА, НО НЕ ДО КОНЦА

Маникюршу-самоучку поймали в Подмосковье и этапировали в Хабаровск, где возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд приговорил Елену Дзык к пяти годам колонии общего режима, правда, по первым двум статьям. По третьей - оправдал.

Операции маникюрша проводила во время семинаров в антисанитарных условиях Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- Прокурор, не согласившись с позицией суда, обжаловал оправдательный приговор. Апелляционной инстанцией Хабаровского краевого суда представление прокурора удовлетворено, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство. В настоящее время ведется судебное следствие, - рассказала «КП» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Тем временем в других регионах, где успела отметиться кровожадная маникюрша, решают вопрос о ее уголовном преследовании. После суда в Хабаровске Елену Дзык могут отправить в другой город для расследования.

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