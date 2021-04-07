Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: Сергей Фургал заболел коронавирусом, Михаил Дегтярев вручил медаль сыну погибшей героини, а Елену Дзык повторно осудят

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Велик риск

Вчера Сергей Фургал сдал тест на выявление коронавируса. А уже сегодня результат оказался положительным. Вместе с политиком заболел и его новый адвокат Сергей Гроза. Его госпитализировали с пневмонией.

Пока экс-губернатора изолировали на две недели, за ним будут присматривать врачи. Напомним, что у бывшего чиновника обнаружились проблемы с легкими - именно этот орган ковид поражает в первую очередь. В свою очередь адвокаты, в связи с новыми обстоятельствами, намерены добиться домашнего ареста для Сергея Фургала.

Посмертная награда

За спасение троих детей Михаил Дегтярев вручил медаль от имени президента Никите Соломонову, сыну погибшей Татьяны Соломоновой. В 2018 году в городе Бикин 32-летняя продавщица продуктового магазина Татьяна Соломонова вытащила из реки несовершеннолетних Артема, Евгения и Артура. К сожалению, спасти удалось всех, кроме самой себя. Татьяна Николаевна переохладилась, обессилела, ее конечности свела судорога, и она погибла.

- Я передаю вашей семье это свидетельство признательности главы государства благородному и героическому поступку Татьяны Николаевны. Это достойный пример поведения гражданина в экстремальной, смертельно опасной ситуации. Так мог поступить только настоящий человек. Таким и была ваша мама, такой она останется в вашей памяти. Вы должны ею гордиться, - обратился Михаил Дегтярев к Никите Соломонову.

К слову, свежее ЧП произошло сегодня днем в заливе Чихачева неподалеку от поселка Де-Кастри Ульчского района. Там трое подростков решили покататься на льдине.

- Детей унесло от берега метров на двести. На резиновой лодке мы подплыли сначала к одной льдине, где находились двое мальчиков, а затем сразу же ко второй, пересадили их в резиновую лодку и благополучно доставили на берег. Сильно испугаться они не успели, - рассказал Иван Скок, заместитель начальника ПСО краевой аварийно-спасательной службы.

Пострадавших нет.

Пять лет – не окончательный приговор

«Леди Коготок» Елену Дзык повторно осудят в Хабаровске. Женщина пропагандировала информацию о том, что вырывание ногтей лечит от всех болезней. Маникюршу-самоучку поймали в Подмосковье и этапировали в Хабаровск, где возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд приговорил Елену Дзык к пяти годам колонии общего режима, правда, по первым двум статьям. По третьей - оправдал.

- Прокурор, не согласившись с позицией суда, обжаловал оправдательный приговор. Апелляционной инстанцией Хабаровского краевого суда представление прокурора удовлетворено, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство. В настоящее время ведется судебное следствие, - рассказала «КП» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.