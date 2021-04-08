Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: Сергей Фургал слег с температурой, задержаны хабаровские закладчики, а служба занятости станет кадровым центром

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

С температурой – в больницу СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проходит лечение в больнице СИЗО «Матросская тишина» с коронавирусным диагнозом. У Фургала температура тела поднялась до +38 градусов. Его состояние медики оценивают как «удовлетворительное», однако пока делать какие-то выводы преждевременно - еще не пришли результаты анализов.

Кто ищет, тот всегда найдет

Очередной онлайн-магазин наркотиков обнаружен и закрыт на Дальнем Востоке. Четверо парней из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Читы и Улан-Удэ полгода назад решили заработать легких денег. Теперь им грозит до 20 лет колонии. В последние годы на территории края открывается все больше онлайн-магазинов по продаже синтетических наркотиков.

- Уголовные дела возбуждены по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Двое фигурантов заключили досудебное соглашение и находятся под подпиской о невыезде, еще двое - заключены под стражу, - сообщила «КП»-Хабаровск» Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Оперативники взяли закладчиков с поличным. Один доставал наркотики, кода гулял с девушкой, второго задержали в офисе компании по доставке грузов. При себе у парней была «синтетика» весом от ста граммов до одного килограмма. Основной объем наркотиков нашли во время обысков - всего более 13 килограммов. А у 21-летнего комсомольчанина вдобавок обнаружили мини-лабораторию по выращиванию конопли.

Меняем формат

Сегодня, 8 апреля, на заседании совета при губернаторе края по делам инвалидов обнародовали стратегически важную информацию. Служба занятости перестанет быть привычной «биржей труда» и местом, где десятки тысяч людей получают пособие. Цель: формирование кадрового центра «Работа России». То есть служба занятости должна стать не просто распределителем пособий, но и кузницей кадров. Проект этот носит статус регионального. Он призван привести службу занятости к образу эффективного рыночного агента, способного обеспечить экономику края кадровыми ресурсами. И здесь инвалиды и другие маломобильные группы граждан, безусловно, займут свою нишу.