Смертельное ДТП с автобусом в Хабаровском крае: спасатели закончили работу, пострадавшие прооперированы

Страшная авария забрала три жизни Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как стало известно вчера вечером, спасатели завершили работу на месте аварии – ДТП на трассе Лидога – Ванино. На данное время все пострадавшие находятся под присмотром врачей в больницах. Троих человек транспортировали вертолетом в краевую столицу. Одна женщина сейчас лежит в ванинской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели закончили работу на месте ДТП Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Учитывая тяжесть ее состояния, для принятия решения о дальнейшем лечении и проведении возможной сложной операции и транспортировки из Хабаровска в Ванино вертолетом Ми-8 МЧС России, затем автотранспортом доставлен врач необходимой квалификации, - отметили в МЧС.

Врач определил еще шестерых пострадавших на амбулаторное лечение. Со всеми пострадавшими и семьями погибших работают психологи. Напомним, в крае введен межмуниципальный режим ЧС, семьи погибших пассажиров получат по миллиону рублей.

В спасательной операции участвовали 45 человек и 13 единиц техники. Следствие по делу продолжается.

Как сообщили сегодня утром в министерстве здравоохранения Хабаровского края, пациенты в ККБ-2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением. Вчера всех прооперировали.

Кто-то помогал пострадавшим, а кто-то в шоковом состоянии искал свой багаж Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, страшная авария произошла вчера ночью, 1 мая на трассе Лидога – Ванино. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В ДТП погибли трое жителей края. Среди них подросток - девушка 16 лет, женщина 48 лет и девушка - 21 год. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. К концу вчерашнего дня к врачам за помощью обратились в общей сложности 17 человек. Троих транспортировали вертолетом в ККБ-2. У госпитализированных диагностировали переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины. Среди пострадавших - студент Герман. Он ехал на майские праздники к родителям, сейчас молодой человек находится в больнице, операция уже прошла, состояние стабильное. Корреспонденту "КП" - Хабаровск" удалось в субботу связаться с матерью студента.

Как только что сообщили в минздраве, в Ванинской больнице состояние пациентов стабильное. Непосредственной угрозы для жизни нет. Бригаду врачей вчера доставили санавиацией, они работают с пациентами.

- В Советско-гаванскую больницу вчера обратились четверо пострадавших, они в хирургии, все стабильные, состояние средней тяжести, - сообщает ведомство.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Трое погибших, раненные на снегу и обыски: что известно о смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Врачи борются за жизни пятерых человек, а следователи выясняют кто виноват в страшной аварии (подробнее)

Трое человек погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Жертвами аварии стали две женщины и 17-летняя девушка (подробнее)

«Когда услышала голос живого сына, отлегло»: мать пострадавшего студента в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Герман ехал домой к родителям на майские праздники, сейчас он в реанимации (подробнее)