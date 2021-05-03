В Хабаровске вновь перекроют дороги для репетиций Парада Победы в 2021 году Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 3 мая, в Хабаровске пройдет очередная репетиция Парада Победы. Движение любого вида транспорта ограничат с 16:00 до 23:00. Ограничения коснутся улиц:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

Сегодня на указанных улицах также ограничена стоянка транспортных средств с 13:00 до 23:00.

Следующая тренировка состоится 4 мая. Ограничения движения будут также с 16:00 до 23:00. Временно перекроют проезд по улицам:

- Восточное шоссе (от ул. Нововыборгской до ул. Ленинградской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до ул. Ленина);

- Ленина (от ул. Ленинградской до ул. Пушкина);

- Пушкина (от ул. Ленина до Амурского бульвара);

- Амурскому бульвару (от ул. Шеронова до ул. Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до ул. Ленина);

- Лейтенанта Орлова (от переулка Облачного до ул. Ленина);

- переулку Облачному (от КПП 2 в/ч 74854 до ул. Лейтенанта Орлова).

Ограничения на этих же участках будут и в день генеральной репетиции, 7 мая. Проехать по этим улицам будет невозможно с 5:00 до 14:00. Кроме того, 4 и 7 мая будут введены ограничения на стоянку транспортных средств по маршрутам передвижения военной техники. Во вторник, 4 мая, припарковаться нельзя будет с 13:00 до 23:00, а 7 мая с 5:00 до 14:00.

Напомним, в краевой столице прошло уже несколько репетиций Парада. В День Победы ожидается рекордное количество участников Парада – более 3,7 тысяч военных.

График мероприятий на 9 Мая можно найти здесь.