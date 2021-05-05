Кто такая Ольга Тен: скандалы, сотрясавшие управление образования Хабаровска

Ольгу Тен можно по-праву назвать одной из самых известных уже бывших чиновниц Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Ольгу Тен можно по праву назвать одной из самых известных уже бывших чиновниц Хабаровска. В ее руках находилось все дошкольное, школьное и профессиональное образование краевой столицы. Имя экс-госслужащей часто мелькало в новостях, естественно, не всегда в хорошем контексте.

ИЗ СЕЛА В АДМИНИСТРАЦИЮ

Ольга Тен начинала карьеру в сфере образования сразу после выпуска из института - в 1980 году. Будущая чиновница устроилась работать учителем школы в селе Красное (Николаевский район). Спустя три года Ольга Тен перебралась в Хабаровск, где заняла пост преподавателя математики в СОШ №51.

Спустя еще три года судьба улыбнулась простой учительнице. Ольга Тен перешла в школу №44, где работала сперва завучем, а потом директором. Здесь будущая госслужащая задержалась на целых шесть лет.

Затем поступило предложение перебраться на пост главы лаборатории прикладной экономики городского научно-методического центра. В 1994 году Ольга Тен вновь становится директором школы, только уже №32. Через семь лет она уходит в управление образования мэрии Хабаровска.

Сначала Ольга Тен занимала должность заместителя начальника управления. В 2007 году чиновницу назначают на пост ответственной за все образование, вверенное городским властям. На этой должности Ольга Тен провела 11 лет до повышения в статусе заместителя мэра по социальным вопросам.

В ДЕТСКИЙ САД ЗА ДЕНЬГИ

Первый громкий скандал сотряс хабаровское управление образования в 2013 году. Тогда в мэрии проходили обыски по делу о торговле местами в детских садах. Главные подозреваемые - тогда еще замначальника хабаровского управления образования Ирина Гарцева и экс-подполковник полиции, который на момент задержания трудился в школе учителем ОБЖ.

Тогда в краевой столице были огромные очереди в детские сады. Объяснялось это всплеском рождаемости. Строительство новых детсадов и открытие частных проблему не решало. Родители были готовы пойти на многое ради того, чтобы выхватить заветное место в любом детском саду.

Суть обвинений была такова: Ирина Гарцева, по версии следствия, переводила очередников в категорию льготников. Жертв помогал искать подельник. Экс-подполковник выискивал людей, которые хотят побыстрее отдать свое чадо в детский сад, на форумах. Сначала просил по 15 тысяч рублей, затем его аппетиты возросли в 6,5 раза. Так и вскрылась афера, Ирину Гарцеву уволили из администрации, а затем приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.

ИСКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В 2016 году в Хабаровске ввели странную практику отчислять детей из садиков за систематические пропуски занятий. Чиновники объяснили это необходимостью освободить места в учреждениях. Даже Ольга Тен признавала, что таким образом нарушались права человека.

В ситуацию пришлось вмешаться Генпрокуратуре РФ. В итоге ведомство признало незаконным отчисления воспитанников из детских садов за пропуски. Странные положения были исключены из договоров между родителем и учреждением, а чиновники стали искать другие методы воздействия на мам и пап.

ВОЯЖИ ДЕТЕЙ ЧИНОВНИКОВ

Третий и самый крупный скандал разразился вокруг самой Ольги Тен в сентябре 2020 года. Тогда чиновница занимала пост заммэра по соцвопросам, но люди в масках пришли к ней по старым делишкам, которые вскрылись в многострадальном управлении образования.

По версии следствия, Ольга Тен, будучи ответственной за хабаровское образование, корректировала списки ребят, заслуживших зарубежные поездки, в пользу детей своих друзей. Первый подобный эпизод случился в 2017 году.

Тогда участники экспедиции по реке Хор должны были поехать в Мусасино (Япония). Судя по материалам дела, Ольга Тен дала установку своим сотрудникам исключить из состава группы одного ребенка, а вместо него внести родственника заммэра краевой столицы. Естественно, «золотое чадо» в экспедиции не участвовало, но зато за бюджетные деньги побывало в Японии. Ущерб оценили в 62 тысячи рублей.

Второй похожий инцидент случился в 2018 году с победителями акции «Мы вместе!». Они получили шанс поехать в летний лагерь Харбина (КНР). В число тех, кто взял золото, Ольга Тен, как говорится в материалах дела, безосновательно включила родственника своей знакомой. Ущерб от перелета оценили в 27 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Во время следствия экс-глава управления образования внезапно почувствовала себя плохо и стала кочевать из больницы в больницу. Сперва Ольгу Тен заметили в стационаре Первой краевой, затем - во Второй краевой, после - в 11-й больнице. Но долго оттягивать «момент икс» не удалось, и вскоре бывшая заммэра предстанет перед судом.

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