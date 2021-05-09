Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровск - один из первых в России начал праздновать 9 мая парадом Победы. По площади имени Ленина прошли около 4000 военных и сотрудников ведомств, более 130 единиц техники. Как прошел парад Победы 2021 в Хабаровске - в материале «КП».

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- С честью вынесли испытания военных лет воины дальневосточники, сибиряки, моряки Тихоокеанского флота. На земле и в небе, на бескрайних просторах они били врага, приближая великую победу. Свыше ста двадцати тысяч хабаровчан воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Сорок семь тысяч из них погибли в боях за Родину. Вечная им слава и память. Самоотверженно, в тяжелейших условиях, трудились работники Хабаровского края. Они обеспечивали страну самолетами, танками, минометами и продовольствием. Помните и чтите имена победителей, - сказал генерал-полковник Геннадий Жидко, командующий войсками Восточного военного округа.

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Началось празднование Дня Победы в Хабаровске в 2021 году с композиции «Священная война», под которую внесли российский флаг и Знамя Победы. Затем суворовцы браво застучали по барабанам и двинулись по площади стройные коробки статных военных. В парадном марше друг за другом прошли расчеты Тихоокеанского флота, железнодорожных войск, объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты, курсанты погранинститута ФСБ.

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Чеканя шаг мимо трибун прошли кадеты, сотрудники МЧС, юнармейцы и полицейские. Девушки придали особый шарм параду Победы 2021 в Хабаровске. Представительницы прекрасной половины человечества разбавили бравое мужское общество элегантностью, одаривая зрителей обворожительными улыбками.

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске стал рекордным по числу участников. Всего в торжественным маршем по главной площади краевой столицы прошли свыше 3700 военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов, школьников, активистов. Это на 349 больше участников больше, чем в 2020-м.

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Вслед за парадными коробками на площадь въехала военная техника. В авангарде механизированной колонны шли легендарные танки Т-34. Следом проехали танки Т-80БВМ с улучшенной защитой и прицелом, зенитно-ракетные системы С-300В4 и снегоболотоходы «Алеут», новейшие самоходные гаубицы МСТА-С, реактивные системы залпового огня «Торнадо Г». Всего по площади прошли 160 единиц техники. Некоторые образцы были окрашены в арктические цвета.

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

А вот от авиачасти парада пришлось отказаться - в Хабаровске дождь и сильный ветер. Напомним, что в небе над краевой столицей должны были пролететь военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М - всего 30 единиц авиации. Однако в воздух поднялись только всепогодные вертолеты Ми-26, Ми-8амтш, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Парад Победы 2021 в Хабаровске: рекордный марш, арктическая техника и воспоминания ветеранов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

С трудом сдерживая слезы, за парадом наблюдают ветераны. Так, на четвертом ряду расположился 93-летний Василий Сергеевич Корнев. Он – ребенок войны.

- Когда все началось, мне было всего 13 лет. Моя гордость – это моя семья. Мой брат прошел всю войну, он был летчиком-испытателем. Сейчас его уже нет, давно лежит в земле. Нас в семье у мамы было шестеро детей. Сейчас я один остался, никого больше нет, - рассказал Василий Сергеевич.

Василий Сергеевич Корнев Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Поделиться воспоминаниями о тех годах ветерану не удалось, чувства взяли верх и слезы покатились по лицу. О празднике сказал только одно: «День Победы – это великий день».

Чуть дальше сидит Вячеслав Иванович Толмачев. Сегодня на парад Победы он пришел с супругой.

- Я был совсем мальчишкой, когда началась война. Родился я в 1934 году в Казахстане. Семья у меня была очень занятая. Родители трудились в КГБ, поэтому я практически их не видел. Меня воспитали бабушка и дедушка. Военные годы я провел как раз у них, в одном из казахских сел. Знаете, нельзя сказать, что мы тогда были чего-то лишены. Мне повезло оказаться именно на той территории, которую не затронул голод. Люди там трудились всю войну, - вспоминает Вячеслав Иванович.

Вячеслав Иванович Толмачев с супругой Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Окончание Великой Отечественной войны Вячеслав Толмачев встретил уже в осознанном возрасте. Тогда и решил, что свяжет свою жизнь с армией. Подвиг старшего поколения, победа, стали главным примером в жизни Вячеслава Ивановича. Отучившись в военном училище, по распределению был отправлен на Дальний Восток. Здесь и прожил половину жизни, работая в военных структурах.

- Для всей нашей семьи этот праздник имеет важное значение. Наш родственник Петр Кагыкин, Герой Советского союза смог дойти до Берлина, и был в числе тех, кто водружал знамя над рейхстагом. Для нас это пример великой доблести. Ежегодно в День Победы мы чествуем его, вспоминаем, - рассказал Вячеслав Иванович.

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