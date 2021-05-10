Салютом завершилось празднование Дня Победы в Хабаровске Фото: Алина Цымбал

Вчера, 9 мая, по всей России прошли праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе. В Хабаровске праздник отметили традиционным парадом, который в этом году стал рекордным по количеству участников. Кроме того, днем в парке «Динамо» хабаровчанам представили историческую реконструкцию боя под Берлином. Завершилось празднование торжественным салютом.

Салютом завершилось празднование Дня Победы в Хабаровске Фото: Алина Цымбал

Запускали салют с двух точек города – городской набережной и площадки у арены «Ерофей».

Салютом завершилось празднование Дня Победы в Хабаровске Фото: Алина Цымбал

Салют начался в 22:00. Всего в воздух было выпущено 30 залпов.

Салютом завершилось празднование Дня Победы в Хабаровске Фото: Алина Цымбал

Несмотря на неблагоприятную погоду, увидеть салют живьем пришло немало хабаровчан.

Салютом завершилось празднование Дня Победы в Хабаровске Фото: Алина Цымбал

Одевшись в теплую одежду жители краевой столицы выстроились на смотровых площадках и поздравили страну с 76-летием Великой Победы громкими возгласами «ура!».

Салютом завершилось празднование Дня Победы в Хабаровске Фото: Алина Цымбал

Напомним, что в прошлом году посмотреть салют можно было только онлайн. В связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия перенесли на другую дату, а некоторые и вовсе не вышли за рамки онлайна. Так, например, в 2021 году акция «Бессмертный полк» прошла только онлайн.