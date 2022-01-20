В снежной блокаде оказалось несколько сел в ЕАО из-за нерасчищенной дороги

Заснеженная дорога Фото: Прокуратура ЕАО

На прошлой неделе в ЕАО прошел обильный снегопад из-за чего жители сел Чурки и Воскресеновка в Ленинском районе почти на сутки оказались отрезанными от цивилизации. Из-за чего на участке Калинино-Чурки образовался снежный занос высотой более полутора метров.

Расчистить такую стену снега самостоятельно жители не смогли, из-за чего людям пришлось пользоваться свежепроложенным однополостным объездным путем, где машины толком не могли разъехаться.

Снега намело на полтора метров в высоту Фото: Прокуратура ЕАО

Стоит отметить, что расстояние от села Чурки до Биробиджана около 100 километров. А до села Ленинского – районного центра около 10 километров. Ближайшее село Калинино находится в пяти километрах, его жителям повезло, так как населенный пункт располагается буквально в 200 метрах от региональной трассы.

Автодорога общей протяженностью около 60 километров, соединяет все эти села и проходит через поля, где мало деревьев, из-за чего около 400-500 метров сельской дороги оказались заметены буквально за одну ночь.

Администрация Ленинского района за первые 12 часов не смогла своими силами расчистить путь от тонн снега. Власти объяснили это нехваткой спецтехники, однако новый транспорт не запросили. После того, как об этом случае написали местные СМИ, в дело вмешалась областная прокуратура.

Спецтехника, пригнанная из Биробиджана Фото: Прокуратура ЕАО

- Местные власти смогли расчистить проезд от Воскресеновки до Ленинского по объездной дороге, но работы на основной проезжей части ведутся до сих пор. На месте работает снегоуборочная техника, пригнанная из Биробиджана. Дорога должна быть в надлежащем состоянии, - рассказал «КП-Хабаровск» Евгений Оржеховский, старший помощник прокурора Ленинского района прокуратуры ЕАО.

Основную дорогу расчищают уже почти неделю, прокуратура начала проверку в понедельник, 17 января. Отметим, что в селе Чурки живет 100 человек, в Воскресеновке – около 300.

И если в Воскресеновке есть школа, ФАПы и магазины, то в Чурки, по сообщениям местных жителей нет ни аптек, ни крупных магазинов. За всем необходимым жители ездят в соседнюю деревню. Но разгул снежной стихии прервал снабжение между селами.

- На данный момент жители чувствуют себя нормально, продуктами и лекарствами их обеспечили. Будем принимать меры по привлечению администрации Ленинского района к ответственности за ненадлежащее содержание дороги зимой.

Теперь администрации района грозит штраф до 300 тысяч рублей.