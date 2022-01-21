В сети появился текст письма о массовом «минировании» школ в Магадане

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах во всех учебных учреждениях города Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны подробности массового «минирования» школ в Магадане 20 января. Напомним, что неизвестные сообщили о заложенных бомбах во всех учебных учреждениях города. В электронном письме интернет-террористы угрожали «забрать жизни».

Неизвестные прислали электронное письмо о «минировании» всех школ областной столицы на e-mail управления образования города. Сообщение пришло рано утром, оперативно началась тотальная эвакуация тысяч учеников и сотрудников учреждений. Занятия первой смены были отменены, вторая смена ушла на «удаленку».

Из-за аналогичных сообщений были эвакуированы техникумы, колледжи и училища. Информация о «минировании» пришла в Северо-Восточный государственный университет. Адрес электронной почты не отслеживается. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массового «минирования» учебных учреждений Колымы.

В интернете появился текст электронного письма о «минировании» школ (есть в распоряжении «КП»). Его подлинность подтвердил источник в правоохранительных органах. Опубликовать полный текст редакция не может в связи с действующим законодательством. В нем неизвестные говорили о «голосах в голове, которые не дают покоя» и извинялись перед теми, у кого собираются «отнять жизни».

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не имеют права, даже если информация явно ложная. На вызов едут полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки, работа объекта полностью останавливается.

Напомним, что недавно волна «минирований» школ прошла по Хабаровску. Были эвакуированы все общеобразовательные учреждения города. В письме от «минеров» говорилось о польском певце и художнике.

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