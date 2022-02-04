Породистого кота с документами подкинули в подъезд дома в Хабаровске

Кот остался совсем один в незнакомом месте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В подъезд многоквартирного дома по адресу Карла Маркса, 175 вошла женщина, несшая под мышкой кота, а в руках пакет. Поднявшись на последний этаж, неизвестная поставила поклажу на пол и поспешила спуститься к выходу. Жильцы обнаружили, что вместе с котом нерадивая хозяйка оставила корм, миску, наполнитель для лотка и веткнижку.

Женщина была одета в белую куртку и кепку, в надежде скрыть лицо. Поступок неизвестной попал в поле зрения камеры наблюдения. Жители дома выложили видео в интернет на всеобщее обозрение, чтобы пользователи смогли опознать женщину.

- Таких случаев много, потому что люди чувствуют свою безнаказанность. Прежде чем требовать эвтаназию для безнадзорных животных, необходимо усилить санкции в отношении таких нерадивых владельцев. В законе прописано, что выкидывать животных нельзя, но штрафов за это никаких нет. Необходимо вводить повсеместную регистрацию и идентификацию животных, а людей, которые их выбрасывают, штрафовать на суммы не менее пяти тысяч рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат закдумы Хабаровского края, зоозащитница.

На днях таким же образом неизвестная женщина подкинула восьмерых щенков в коробке в ТРЦ «Стрелка». Животных поместили в приют, а видео с их бывшей хозяйкой разместили в пабликах города. Благодаря этому удалось установить, что женщина оказалась жительницей села Мирного. Ее узнала соседка по дому, которая рассказала, что стала свидетельницей, как она выходила с полной коробкой щенков на улицу.

- Мы нашли эту женщину. Я с ней разговаривала, уговаривала стерилизовать своих собак. Вчера она соглашалась, а сегодня не берет трубку. По законодательству ей ничего нельзя предъявить, - рассказала Наталья Коваленко.

Сейчас щенки в безопасности. Они временно проживают в приюте, пока не найдут новых любящих хозяев. С котом тоже все в порядке. Нашлись даже люди, которые пишут в комментариях, что готовы забрать подкидыша к себе домой.

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