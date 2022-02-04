Бурый медведь эффектно прошелся по лесу в Хабаровском крае

Животное неспешно прошло мимо деревьев Фото: скриншот из видео

В интернете появилось видео, датированное октябрем 2021 года. На нем медведь неспешно прогуливается по снегу, оставляя за собой большие следы сильных лап. Ролик был записан на фотоловушку лесоохотхозяйства «Дурминское» в Хабаровском крае. Как оказалось, бурого медведя вспугнули из его берлоги, и он искал новое место для ночлега. А его нетвердая походка была выбрана специально: так животное заметает свои следы, чтобы его не смогли найти другие любопытные обитатели лесоохотхозяйства.

- Он убежал от своей берлоги, а вторую найти еще не смог. Скорее всего его потревожил молодой тигр. Медведи обычно ложатся в спячку перед тем, как выпадет снег, чтобы их было труднее найти. Но этот медведь - не шатун. Они обычно голодные, а этот упитанный, уже успел запастись на зиму, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Оказалось, что этот бурый медведь относится к маньчжурскому подвиду. Они отличаются более темным окрасом шерсти, а также более спортивной формой телосложения. Как рассказывают в лесоохотхозяйстве, пока что медведь в поле зрения фотоловушек больше не попадал. В пяти километрах от этого места был замечен еще один, но на видео видно только его ногу. Бурые медведи - редкие гости в «Дурминском». Они предпочитают не входить в места обитания тигров, потому что иначе трудно избежать конфликтов с полосатыми зверями. Иногда они могут заходить в сумерках или ночью, чтобы разведать обстановку, но предпочитают жить на других территориях.

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