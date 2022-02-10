«Пришлось влезть в кредиты»: восьмилетнюю модель из Хабаровска пригласили в Дубай на международный конкурс

Хабаровчанка Анастасия Лагоша выступает на сцене в Москве. Фото предоставлено героем публикации

Восьмилетняя Анастасия Лагоша из Хабаровска в 2021 году взяла гран-при на конкурсе красоты «Принцесса Дальнего Востока» и отправилась в Москву как представительница Дальнего Востока, и Хабаровска в частности, на всероссийский конкурс «Мини-мисс мировая Россия». Там она стала финалисткой и заняла третье место. После чего от директора конкурса поступило предложение принять участие в международном конкурсе в Дубае. Участие требует немалых финансовых затрат, которые, увы, семье Насти не по карману.

Победа на конкурсе «Принцесса Дальнего Востока». Фото предоставлено героем публикации

БОЛЬШАЯ РАБОТА МАЛЕНЬКОЙ ПРИНЦЕССЫ

С 25 по 30 марта в Дубае состоится международный фестиваль-конкурс красоты Little Miss & Mister United World («Юные мисс и миссис, объединяющие мир»). Это дорогостоящее мероприятие, проходящее в рамках всемирной масштабной выставки технических достижений «Экспо», в которой участвуют 169 стран. В состав жюри входят эксперты мировой моды. На него берут детей, которые становились победителями или финалистами на региональных этапах.

- Для нашей дочери это большой шанс пробиться в мировую модную индустрию, показать свои таланты на мировой арене. Настя очень активная: с пяти лет занимается художественной гимнастикой, с трех лет танцует в балете и уже второй год ходит на восточные танцы, рисует. Учится она в кадетской школе, имеет золотой значок ГТО. Это не мы ее пристраиваем, она сама хочет развиваться в разных сферах. Для этого мы готовы пропадать на нескольких работах, главное, чтобы ребенок развивался. И она очень много пашет в своем юном возрасте. Но это намного лучше, чем сидеть в гаджетах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения Лагоша, мать Насти.

В сферу моды Настя попала совершенно случайно.

маленькая принцесса. Фото предоставлено героем публикации

- Сначала я начала выкладывать фото свой дочери в Instagram. Спустя какое-то время мне стали писать фотографы с предложениями съемок. Таким образом мы попали на первую студийную съемку. Потом мы обратились в модельное агентство, но спустя полгода решили оттуда уйти из-за слишком больших затрат. Затем Instagram Насти буквально «взрывался» от различных предложений как рекламных, так и творческих. Так мы и попали на региональный конкурс «Принцесса Дальнего Востока».

СОБИРАЮТ ПО КОПЕЕЧКЕ

О том, что Настю приглашают отправиться в Дубай, родители девочки узнали недавно. Участие, проживание и перелет обойдется в «сумасшедшие» 3500 евро (почти 300 тысяч в рублях). А вместе с перелетом до Москвы и обратно сумма выросла до внушительных 400 тысяч рублей. Таких денег у родителей юной модели не оказалось.

Юная модель учится в кадетской школе. Фото предоставлено героем публикации

- Мы уже потратили очень много денег на Настю, что серьезно сказалось на наших финансах, и пришлось залезть в кредиты. И новость о такой высокой стоимости поездки в Дубай нас порядком обескуражила. Мы обычная семья, золотых гор у нас нет. Поэтому было решено начать сбор средств, в чем нам помогли наши подписчики, которых 12 тысяч в Instagram. Нас поддержали почти все, но некоторые возмутились тем, что деньги собираются не на медицинскую помощь, а на «хотелки». К сожалению, сейчас почти все упирается в деньги. В целом реакция людей была позитивная.

О победе родители Насти даже не думают, сам факт попадания туда - уже успех и шанс построить хорошую карьеру в будущем. За двое суток удалось собрать 68 тысяч рублей. До 15 февраля нужно собрать 150 тысяч, чтобы внести взнос за участие и купить билеты. Также родители Насти собираются вложить часть средств с продажи квартиры, так как скоро намечается переезд. Поэтому они надеются на подписчиков юной модели, которые если не покроют всю эту огромную сумму, то хотя бы помогут собрать большую часть средств.

Настя с пяти лет занимается художественной гимнастикой, с трех лет танцует в балете. Фото предоставлено героем публикации

- Мы благодарны не только тем, кто скидывает деньги, но и всем, кто поддерживает, лайком, репостом, добрым словом. Также наша дочь мотивирует других ребят и даже взрослых на новые свершения. И это очень здорово!

На данный момент родители Насти следят за тем, как идет сбор средств. Если все пройдет успешно, то начнется подготовка национального костюма и вечернего платья. Также в рамках конкурса нужно будет рассказать о России на английском языке и подготовить творческий номер.

В короне. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, в ноябре прошлого года Ангелина Полевик из Хабаровска победила в номинации «Юная красавица Европы» на московском конкурсе красоты от известного модельера и телеведущего Вячеслава Зайцева. После получения титула в будущем девушка хочет возглавить свое модельное агентство.

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