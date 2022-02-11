Проверку QR-кодов отменили при вылете на Север Хабаровского края

Новая мера начнет действовать с 13 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Хабаровского края изменило правила вылета в северные районы. Проверять наличие QR-кода у пассажиров на внутренних рейсах больше не будут. Такое решение принял краевой оперштаб по борьбе с COVID-19. Сделано это было потому, что по данным властей, практически сто процентов жителей на Севере края вакцинировались.

- Главная задача, которая стоит сейчас перед нами - это исключить новые случаи заноса COVID-19 в отдаленные территории региона, - отметили в оперштабе при правительстве.

Начиная с 13 февраля, новая мера коснется рейсов в Николаевск-на-Амуре, Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы.

Также при вылете из Николаевска в вышеперечисленные районы пассажиры могут предъявить на выбор ПЦР или экспресс-тест, полученные не позднее чем за 48 часов до даты вылета. В отличие от ПЦР, результат экспресс-теста выдается пассажиру в течение часа.

- Правило по предъявлению тестов на выбор распространяется на всех пассажиров, в том числе и детей. Так как они все больше заболевают новым штаммом коронавируса - омикроном, - добавили в правительстве.

При этом для жителей Севера и некоторых категорий пассажиров тестирование бесплатное за счет средств из резервного фонда правительства. Право на бесплатное исследование имеют:

- те, у кого есть регистрация по месту жительства в северных районах края;

- те, кто летит на Север для ухода на дому за лежачими и тяжелобольными близкими родственниками;

- а также те, кто летит туда на похороны близких родственников.

Однако сделать бесплатный тест можно не везде. Лабораторные исследования по этой программе проводят только четыре медицинских центра. Три из них находятся в Хабаровске.

- КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея», г. Хабаровск, ул. Запарина, 83.

- КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ангарская, 5.

- КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск, пер. Пилотов, 2.

- КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре центральная районная больница министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Школьная, 115.

Для получения бесплатного теста необходимо предоставить: авиабилет, документ по регистрации, решение суда об установлении факта проживания.

Напомним, тем временем в Хабаровском крае будут постепенно смягчаться ковид-ограничения. Поводом для этого стал довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Своим мнением на этот счет поделился глава региона Михаил Дегтярев. По его словам, в регионе уже вакцинировано 72% населения.

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