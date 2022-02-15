Чукотка стала последним регионом России, где нашли омикрон-штамм коронавируса

Штамм «омикрон» был выявлен в результате генотипирования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омикрон-штамм коронавируса добрался до Чукотки. Регион стал последним в стране, где нашли новую мутацию ковида. Информацию «КП» подтвердили в окружном департаменте здравоохранения.

- Штамм «омикрон» был выявлен в результате генотипирования. Полная расшифровка анализа еще не готова, информацию предоставит Роспотребнадзор, - сообщили «КП» в ведомстве.

Кто стал нулевым пациентом, и как зараженный подхватил омикрон - пока не сообщается.

Появился новый штамм в Южной Африке, и он мутирует намного чаще, чем другие разновидности коронавируса. Инкубационный период болезни составляет от двух до семи дней. Омикрон отличается от других штаммов ковида более быстрым распространением и высокой заразностью. Среди симптомов: частая головная боль, потеря обоняния, отдышка, утомляемость, кашель. Также омикроном намного чаще заболевают дети до четырех лет. Протекает болезнь так же, как и при других штаммах ковида.

Напомним, что ранее омикрон-штамм коронавируса нашли в Хабаровском крае. Первый заболевший - пожилой мужчина, который не покидал регион. В Приморье новым штаммом вируса заразился 33-летний офисный работник. Мужчина не выезжал за пределы региона и был вакцинирован от ковида.

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