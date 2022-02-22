Море крови на снегу: в Сети появились кадры с места смертельной бойни двух тигров в Хабаровском крае

Специалисты восстановили картину последних дней жизни молодого тигра Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Хабаровском крае продолжают обсуждать гибель амурского тигра в самом расцвете сил. Напомним, что тело молодого редкого хищника было найдено на дороге в районе поселка Южный 18 февраля. Основная версия гибели зверя - драка с сородичем. Судя по кадрам с места, схватка была жестокая.

Специалисты восстановили картину последних дней жизни молодого тигра по отпечаткам лап, найденной шерсти и следам крови. Наиболее вероятно, что хищник встретился в лесу с более крупным и взрослым самцом. Это подтверждается обнаруженными следами второго полосатого хищника с внушительным размером лапы - 12,5 сантиметра.

Между тиграми завязался бой за территорию Фото: Социальные сети

Между тиграми завязался бой за территорию. Силы были явно не равны. Более крупный тигр нанес молодому множество рваных ран и ушел с поля битвы. Раненый полосатый кот остался лежать на снегу, где пробыл, ориентировочно, не один день. Затем молодой тигр вышел к дороге, где и скончался.

Улики привели охотоведов на место битвы, которое они сняли на видео. Картина ужасает обилием крови, которую потерял молодой тигр. Вокруг места схватки поломаны кусты.

Более крупный тигр нанес молодому множество рваных ран и ушел с поля битвы Фото: Социальные сети

- Бойня недолгая была: один дал по седлу второму. Крупный ушел, скорее всего, мы видели его след. А молодой, видимо, долго лежал, - рассказал специалист краевой службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий на видео.

Тело погибшего хищника отправят на экспертизу. Специалисты выяснят, мог ли молодой тигр быть травмирован или ослаблен болезнью. Это могло подкосить организм самца, тем самым предопределив исход драки.

Соцсети тем временем активно обсуждают кадры с места кровавой драки двух тигров. «Жалко-то как. Понятно, что это природа, но все равно», - пишут пользователи в комментариях. Люди восхищаются смелостью молодого тигра, который постепенно захватывал себе все больше территории.

Тело погибшего хищника отправят на экспертизу Фото: Социальные сети

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