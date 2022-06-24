Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф: милые барсучата с именами «Трех поросят» родились в Комсомольске

Все малыши в сборе. ФОТО: зооцентр "Питон"

В зооцентре «Питон» Комсомольска-на-Амуре радостная новость! У семьи Амурских барсуков на свет появились трое очаровательных малышей - все мальчики. Родители приехали из хабаровского зоосада имени В. П. Сысоева зимой, полгода назад.

У троих сладких пушистиков буквально на днях открылись глазки. Мамочка заботится о своем выводке с большой любовью и трепетом. Уже 29 июня малюткам-барсучатам исполнится два месяца. Так как они похожи на поросят, то их назвали именами персонажей известной всем сказки.

Барсучата довольно активные и весело играют друг с другом. ФОТО: зооцентр "Питон"

- Наш зоотехник Екатерина назвала барсучат Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Это первое потомство у этой пары барсуков. Барсучата совсем недавно открыли глаза, это происходит у них на второй месяц жизни. Почти все время с детенышами проводит их мама, кормит и заботится о своем потомстве. С ней они будут до пяти-шести месяцев точно. Вся семья барсуков живет в «Питоне», - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Галанева, заведующая культурно-просветительским отделом МАУК Зоологический центр «Питон».

Новорожденные барсучата абсолютно слепые и беспомощные, а их тело покрывает редкий мех белесоватого окраса. Как и было сказано выше, глаза малыши разлепляют примерно в возрасте полутора-двух месяцев, после чего молодые особи постепенно начинают выходить из своей норы и изучать окружающий мир.

Барсучата открывают глазки только на второй месяц жизни. ФОТО: зооцентр "Питон"

Двухмесячные барсучата уже более активные и смелые, поэтому могут вместе с мамой ненадолго выходить погулять в поисках пищи. Так происходит в природе. Питаться самостоятельно барсуки начинают уже в возрасте трех месяцев, но половозрелыми они становятся только в два-три года.

- Крохи-барсучата нас тут радуют, бегают по всему вольеру самостоятельно. Как и все малыши, они ползают, лазают, интересуются всем вокруг. Мама их кормит своим молоком. Мясо пока детенышам не по зубам. Барсучата пухленькие, хорошенькие. Сейчас они уже довольно активные, могут вокруг будки бегать. Посетители к ним не подходят. Барсуки - это не те животные, к которым можно совать пальчики и не бояться, что их не откусят. Взрослая самка с малышами вообще довольно агрессивная и непредсказуемая. Мать свое потомство обычно защищает, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Терешко, ведущий зоотехник цента «Питон».

Тело малышей покрывает редкий мех белесоватого окраса. ФОТО: зооцентр "Питон"

К осени барсучата уже станут полностью самостоятельными особями. Их родители еще молодые, беременность у барсуков затяжная и может длиться до 450 дней. Обычно они спариваются весной, плод рождается только на следующий год. Барсуки обычно живут семейными группами, и друг друга не обижают.

Напомним, ранее у кенгуру в зооцентре «Питон» Феликса и Крошки Ру родился второй детеныш. Самка впервые показала его только на днях, спустя где-то месяц после рождения. До этого момента заботливая и острожная мать прятала свое новое чадо в теплой сумке. Сотрудники центра старались лишний раз не тревожить маму-кенгуру, а то она могла от испуга и бросить детеныша.

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