Не успевают вывозить: горами мусора обрастают железнодорожные пути в Хабаровске

Свалку обнаружили рядом с путейской будкой. ФОТО: ВООП

Инспекторы «Всероссийского сообщества охраны природы» (ВООП), днем 8 сентября обнаружили у железной дороги в районе улицы Западный Семафор, 6 в Хабаровске несколько мешков с отходами. Внутри оказались жилеты с логотипом РЖД. Выброшенный прямо в лесу мусор хабаровские инспекторы нашли неподалеку от путейской будки.

Внутри оказались жилеты с логотипом РЖД. ФОТО: ВООП

Раньше на этом месте была свалка, которую недавно вывезли. И вот опять здесь появился мусор - бытовой и пищевые отходы.

Мешки разбросаны по большой территории. ФОТО: ВООП

- Будем разбираться, кто это выбросил. Но сам факт наличия путейских жилетов говорит о том, что это связано с деятельностью предприятия. Мусора там достаточно. Жилеты обнаружили в этом месте впервые. Уже обратились в природоохранную прокуратуру, постараемся достучаться до РЖД. Контейнеров там, видимо, вообще нет. Мешки разбросаны по достаточно большой территории. После того как природоохранные службы зафиксируют, начнем убирать, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Там оказался и прочий бытовой и пищевой мусор. ФОТО: ВООП

Напомним, ранее в Хабаровске на Тихоокеанской, 171, во дворе «Центра медицинских комиссий», местный житель нашел большой пакет с медицинскими отходами. Там были использованные шприцы, окровавленные бинты и медицинские салфетки, одноразовые перчатки, а также прочие малоприятные вещи. Все эти отходы складировались прямо в бак со всем прочим мусором.

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