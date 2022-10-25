Рассекла горло любимому: женщина убила своего парня в Хабаровском крае

Женщину осудили на восемь лет и четыре месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончилось свидание влюбленной пары в Советской Гавани. Находясь в квартире, сожители решили скрасить вечер крепкими алкогольными напитками. Вот только разговор зашел не в то русло и перерос в потасовку.

39-летняя женщина в порыве ярости схватила кухонный нож и нанесла удар. Он пришелся прямо в горло. От полученной травмы 43-летний мужчина скончался на месте.

- Потерпевший и подсудимая находились в состоянии алкогольного опьянения. При рассмотрении дела судом обвиняемая изложила свою версию произошедших событий. Она не признала свою вину и объяснила, что сожитель приревновал и пытался ее убить, а она защищалась, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Суд внимательно выслушал обвиняемую сторону, но собранные доказательства указали на вину женщины.

Ранее правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство». Советско-Гаванская прокуратура поддержала государственное обвинение. Теперь женщина проведет в колонии общего режима восемь лет и четыре месяца. Приговор еще не вступил в законную силу.

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