Отдал команду «Взять!»: мужчина натравил своего алабая на 11-летнего ребенка в Хабаровском крае

Собака подчинилась воле мужчины Фото: Прокуратура Хабаровского края

32-летний житель села Богородское в Хабаровском крае решил «проучить» семью соседей за медлительность. Итогом стали ужасные увечья ребенка и уголовное дело.

ТАК ТОРОПИЛ, ЧТО ДОВЕЛ ДО БОЛЬНИЦЫ

Все случилось вечером. Мама и 11-летний сын шли домой. Они проходили недалеко от дома местного жителя, который в это время стоял с собакой породы алабай. Нетрезвый владелец питомца едва стоял на ногах, но выкрикнул семье, чтобы они шли быстрее. Женщина с мальчиком продолжили путь, но мужчине показалось, что они делают это слишком медленно.

- Он дал собаке команду «Взять!». Она вырвалась и побежала прямиком к ребенку. Хозяин пытался догнать животное, но упал, и уже было слишком поздно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

Собака набросилась на ребенка и стала рвать его плоть на части. Пес кусал и топтал мальчика, до мяса изодрав ему руку от плеча до локтя. Также ребенок получил раны и ссадины спины и ног. Мать ребенка истошно кричала и пыталась отогнать алабая прочь, но ничто не помогало.

ГРУБОЙ СИЛОЙ

Спасение прибыло извне. В этот момент мимо проезжала машина с двумя мужчинами внутри. Они увидели кровавую бойню и в тот же момент бросились семье на подмогу. Отогнать пса размером выше человека им удалось только ломом. После этого спасители помогли маме и сыну сесть к ним в автомобиль и доставили в больницу для срочной помощи. Врачам пришлось зашивать мальчику разодранную руку.

- Обвиняемый признал свою вину в произошедшем. Мужчина выплатил пострадавшей семье 200 тысяч рублей. На жителя Богородского завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Его будут рассматривать в мировом суде, - написали в телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Установлено, что алабай проживает в будке на улице. Это сторожевая собака с весьма агрессивным характером. Каких-либо письменных жалоб на поведение питомца ранее не поступало, но она проявляла злобу к людям и ранее, только обходилось без увечий. Как предполагают местные жители, причины подобного происшествия скрываются в воспитании любимца своим хозяином, который привил животному агрессию и научил кидаться на других.

Собаке ничего не грозит, ее не собираются усыплять или причинять другой вред здоровью. Она так же проживает вместе с хозяином. Пострадавший ребенок полностью прошел лечение, но шрамы останутся на всю жизнь. Сейчас он возобновил обучение в школе, его здоровью ничего не угрожает.

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