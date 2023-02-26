Дарья Мартыненко Фото: личная страница Дарьи Мартыненко в социальных сетях

17 февраля на Сахалине рухнул вертолет недалеко от пика Чехова. Страшная трагедия унесла жизнь 34-летней хабаровчанки Дарьи Мартыненко и пилота, управлявшего воздушным судном. В живых остался супруг женщины, 39-летний Андрей Мартыненко. Прошло девять дней после трагедии в горах, и боль родных от потери жены и подруги не утихает. У пары есть четырехлетний сын, который остался без матери. В настоящее время он находится у сестры Андрея Виктории Мартыненко в Хабаровске. Малыш ждет, когда отец вернется к нему домой.

Последний снимок пары из того самого вертолета Фото: личная страница Виктории Мартыненко в социальных сетях

Полная хронология крушения вертолета Robinson 44 на Сахалине

Вертолет Robinson 44 вылетел из Южно-Сахалинска с повез супругов с посадочной площадки «Оленья Горка» в 15:05 часов (по сахалинскому времени). Это туристический рейс, который доставляет путешественников на гору пик Чехова. В 15:16 часов воздушное судно добралось до места. Пилот должен был подтвердить взлет, но этого не произошло. Уже в 16:02 с вертолета был подан сигнал бедствия, который обнаружили по международной спутниковой системе. Незамедлительно к месту крушения выдвинулись спасатели и следователи.

Пострадавшего Андрея Мартыненко оперативно доставили в Сахалинскую областную больницу для оказания помощи. Тела погибших не могли достать из-под обломков двое суток из-за погодных условий. Операцию завершили к вечеру 19 февраля.

- Следователями и криминалистами изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, - сообщили в Восточном МСУТ СКР.

Расследованием также занялась транспортная прокуратура. Выявление причин крушения может занять от нескольких месяцев до полугода.

Как рассказывают близкие, супруги были образцом сплоченности и взаимопонимания Фото: личная страница Андрея Мартыненко в социальных сетях

Вертолет упал на Сахалине: что известно о туристах из Хабаровска

Как стало известно «КП» - Хабаровск», Дарья с мужем приехала на Сахалин 16 февраля. Эта поездка была запланирована в честь Дня рождения девушки 15 февраля. Свадебный фотограф из Хабаровска любила путешествовать вместе с Андреем, чаще всего супруги выбирали активный отдых: горы, пешие походы, полеты на вертолетах, сноуборд и другие активности. Этот отпуск также должен был быть ярким и красочным. На Сахалин пара летала каждый год в зимнее время. Четырехлетнего сына они оставляли с няней, знакомой семьи, которая хорошо знала и мальчика, и его родителей. В роковой день все было также, только назад в гостиницу супруги уже не смогли вернуться.

Дарья и Андрей Фото: личная страница Андрея Мартыненко в социальных сетях

- То, что они полетят на вертолете, я не знала. Дарья мне сказала, что они вернутся в 15:00-16:00, самое позднее - в начале 17:00. Примерно в 18:20 я спросила, катаются они еще или нет. Ответа не было, я начала звонить, но трубку никто не взял. Потом ко мне подошла директор отеля и рассказала, что произошло. У меня были паника и шок, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Елена, няня ребенка.

После кружения сына пары забрали. Мальчика временно поместили в центр Маячок. Как только о трагедии стало известно, на Сахалин прилетели ближайшие родственники мальчика. Сестра Андрея Мартыненко забрала ребенка себе. Они покинули остров вместе, малыш временно живет у нее.

Что известно о состоянии Андрея Мартыненко

Муж Дарьи серьезно повредил позвоночник и грудную клетку во время авиакатастрофы. Мужчину немедленно доставили в реанимацию, где сделали рентген и другие необходимые анализы. Андрею провели операцию на шею. Как рассказали медики, травма не нанесла урона нервной системе, поэтому серьезных последствий для жизни туристу не грозит. В данный момент мужчина может самостоятельно ходить и питаться, он идет на поправку.

Андрей Мартыненко Фото: личная страница Андрея Мартыненко в социальных сетях

- Сейчас он все еще носит специальный корсет на шею, чтобы не повредить позвоночник после операции. Как только анализы придут в норму, и ему можно будет выйти из стационара, Андрей полетит в Хабаровск. Мы с ним разговаривали, он чувствует себя лучше и хочет вернуться к сыну, - рассказал «КП» - Хабаровск» близкая знакомая семьи.

Родные Дарьи Мартыненко скорбят после потери близкого родственника. Они вспоминают Дарью как профессионала своего дела. Женщина снимала радостные моменты других семей, запечатлевала уникальные кадры их жизней. Многие клиенты стали ей близкими друзьями. Коллеги также вспоминают времена работы с Дарьей как приятные и бесконфликтные. Девушка всегда была лучезарной и доброй по отношению к окружающим, строила планы на дальнейшую жизнь и мечтала о новых путешествиях с родными.

Дарья Мартыненко Фото: личная страница Дарьи Мартыненко в социальных сетях

- Семья была их главной ценностью, они всегда были «на одной волне» и шли рука об руку. Дарья всегда останется в наших сердцах как творческий человек, любящая жена и заботливая мать, - написала на своей странице в социальных сетях Виктория Мартыненко, сестра Андрея Мартыненко.

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