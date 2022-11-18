«За героизм и отвагу, стойкость и мужество»: авиаполк из Комсомольска стал гвардейским по указу Владимира Путина

Президент России присвоил почетное название авиаполку из Комсомольска-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

17 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил 23 истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование «гвардейский». Он дислоцируется в аэропорту Дземги Хабаровского края.

- За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 23 истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование «гвардейский», - сказано в указе Владимира Путина.

Формирование Воздушно-космических сил РФ образовано в 2000 году, когда объединились 60 и 404 (Таллинский) истребительные авиационные полка. Тогда оно называлось просто - 23 истребительный авиационный полк. После этого последовала череда изменений. В 2009 году название поменялось на 6987-я авиационная база ВВС РФ. После этого вернулся 23 истребительный авиационный полк, а чуть позже к нему добавилась приписка «Таллинский». Теперь же формирование стало гвардейским.

Полк базируется на аэродроме Дземги в Комсомольске. Он входит в состав 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Летчиков теперь уже 23 гвардейского истребительного авиационного Таллинского полка не раз награждали за достижения и проявленное мужество перед врагом. С начала СВО Владимир Путин удостоил звания Героев России комсомольчан Илью Сизова и Виктора Дудина. «Золотую звезду» им лично вручил генерал армии РФ Сергей Шойгу.

7 мая Илья Сизов смог сорвать вражеский план по захвату острова Змеиный. Он заметил вертолет противника и смог сбить его с помощью ракеты С-300. Илья Сизов проявил высшее мастерство, за что был награжден почетным знаком отличия.

Виктор Дудин обнаружил сверхзвуковой тяжелый вражеский истребитель Су-27. Отважный штурман уничтожил самолет с первого захода в дуэльном бою. За смелость и стойкость президент России подписал указ о присвоении Виктору Дудину звание Героя России.

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