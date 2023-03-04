Оплата Шредингера: что случилось с подростком в автобусе №2 в Комсомольске-на-Амуре

Что на самом деле произошло в автобусе №2 предстоит выяснить прокуратуре Фото: скриншот из видео

Второй случай за неделю с выталкиванием пассажиров из общественного транспорта в Комсомольске-на-Амуре будоражит комментаторов социальных сетей. На этот раз «под раздачу» попал юный комсомольчанин, которого высадили из автобуса после отказа принять к оплате банковскую карту. И если в случае с пожилой женщиной все было однозначно и водитель понесет заслуженное наказание, то во втором случае не было полной картины произошедшего, кроме заявления от подростка.

- Прокуратура Комсомольска-на-Амуре роводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о том, что 15-летнего подростка вытолкнули из салона пассажирского автобуса при попытке расплатиться картой, - говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.

Однако свет на ситуацию решил пролить сам перевозчик, показав кадры с камер видеонаблюдения, расположенных в автобусе №2. На них видно, как в салон зашел будущий «пострадавший» вместе с девушкой. Молодые люди прошли до конца салона и разместились на заднем ряде сидений. К ним подошла женщина-кондуктор. Спустя полминуты она отправилась принимать оплату у других пассажиров. При этом никаких подозрительных действий камерой зафиксировано не было.

По словам перевозчика, терминал для безналичной оплаты был разряжен, а наличных денежных средств у молодых людей видимо не оказалось. Пара приготовилась к выходу уже на следующей остановке, но, по заявлению стороны, никто не выгонял их из салона. При этом в каком тоне происходил разговор в задней части автобуса - остается только догадываться, ведь качество видео оставляет желать лучшего.

Комментаторы в соцсетях не смогли обойти ситуацию стороной:

- Подростки оказались культурные. Не стали спорить и ругаться, а просто вышли и написали об этом в соцсетях, - прокомментировал Сергей, житель Комсомольска-на-Амуре.

- Заряд аккумулятора терминала - это проблема кондуктора, - написал еще один неравнодушный пользователь.

- Ужасное обслуживание в автобусах. Грязь в салоне, злые водители и кондукторы, - прокомментировала Татьяна.

Кто прав, а кто виноват предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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