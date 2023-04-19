«Снимал штаны на уроках и мочился под парту»: за что отец до полусмерти избил сына в ЕАО

Отец показывает, как именно бил сына в тот вечер Фото: Прокуратура ЕАО

Шокирующая история случилась в селе Надеждинское. Многодетный отец привез в больницу сына с ужасными ранениями на лице и теле. Медикам мужчина рассказал, что ребенок получил их во время тренировки по футболу. У мальчика диагностировали открытый перелом носа, множественные ушибы лица и обеих ягодиц, контузию правого глаза, ссадины на пояснице, открытые раны на скулах.

После осмотра ребенка положили в больницу, а расстроенного отца проводили домой. Вот только врачи в несчастный случай не поверили и сразу же позвонили в полицию. Сотрудники приехали к семье домой, тогда-то папа шестерых детей Олег понял, что ему придется рассказать, что на самом деле случилось в тот день (все имена героев публикации изменены, - прим. ред.).

«ОПОЗОРИЛ ВСЮ СЕМЬЮ»

Безработный мужчина пошел на родительское собрание в школу, где учится его 13-летний сын Дима. Классная руководительница провела встречу со взрослыми, после чего попросила Олега остаться. Учительница рассказала отцу о плохом поведении его старшего сына. Она показала Олегу несколько видеозаписей, которые шокировали отца до глубины души.

Оказалось, что подросток регулярно срывал уроки. На кадрах, снятых на телефон, Дима снимал штаны в кабинете и демонстрировал одноклассникам пятую точку. Также в телефоне учителя было видео, на котором мальчик снимает штаны во время урока и играет руками со своими гениталиями. Демонстрацию роликов классная руководительница дополнила рассказом о том, что Дима регулярно ходит в туалет прямо под парту и никак не реагирует на призывы остановиться.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА

Ошарашенный услышанным Олег вернулся домой. Он стал пить коньяк, как сам пояснил, чтобы успокоиться и прийти в себя. Вот только алкоголь еще больше распалил мужчину, и он решил устроить показательную порку. По мнению Олега, сын опозорил всю их семью, а поэтому должен был понести наказание. Когда Дима вернулся домой, Олег вывел сына в прихожую. Туда же он позвал жену и остальных пятерых детей. По рассказам самого мужчины, он начал ругать старшего, но тот стоял молча и ничего не отвечал на упреки.

Когда нравоучения не возымели ожидаемого эффекта, отец схватил деревянную палку и начал избивать сына на глазах остальных членов семьи. Он колотил кричащего мальчика по голове и спине. У ребенка пошла кровь, и он стал умолять отца прекратить избиение, обещал исправиться, закрывал лицо руками и пытался увернуться от следующего взмаха палки. Отец же не думал останавливаться, поэтому продолжил колотить лежащего Диму.

В конце концов, это зрелище напугало мать, и она, как рассказал Олег, попыталась остановить мужчину. В это время Дима убежал прочь, умыл лицо и сел за уроки. Когда разгневанный отец успокоился, он зашел в комнату сына и увидел, что его нос деформировался, а кровь капает на тетради, заливая одежду и остальные вещи. Тогда-то родители и решили отвезти ребенка в больницу, рассказав выдуманную версию о травмах на тренировке.

ЗАБРАЛИ ИЗ СЕМЬИ

Олег понял, что ему не отвертеться, ведь полицейские сразу сказали, что знают о побоях. Свой рассказ о событиях того вечера мужчина дополнил уверениями, что сильно раскаивается. Он говорил, что всему виной алкоголь, а вредить сыну он вовсе не хотел. Также рассказывал, что на себе тащит всю семью, хотя никто из ее членов, включая самого Олега, тогда не работал. Кроме того, мужчина пояснил, что обязанности по воспитанию всех шестерых детей полностью лежат на его плечах.

Олег написал явку с повинной Фото: Прокуратура ЕАО

- Отца избитого мальчика признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью своему сыну. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием в доход государства пяти процентов из заработной платы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Захар Мышляев, старший помощник прокурора Биробиджанского района ЕАО.

Лечение подростка обошлось детской областной больнице в 40 тысяч рублей. Прокуратура подала иск, чтобы Олег выплатил эту сумму в страховую организацию. Еще 50 тысяч рублей мужчина обязан выплатить сыну. В такую сумму был оценен моральный ущерб ребенка. После случившегося мальчика сразу же изъяли из семьи и поместили на содержание в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Фото с проверки показаний на месте преступления с участием подозреваемого Фото: Прокуратура ЕАО

Сейчас Олег уже трудоустроился и выплачивает деньги, назначенные судом. Диме уже исполнилось 14 лет, и он живет у бабушки, которую назначили опекуном. Как объяснил отец, он продолжает общение с сыном, сильно раскаивается, приносит мальчику подарки и регулярно звонит по телефону.

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