Тянулась к спасителям и искала помощи: неравнодушные жители Хабаровского края спасли подстреленную собаку

Ветеринар понял, почему животному было больно Фото: предоставлено очевидцем событий

Неравнодушие и доброта помогли спасти страдающее животное, обреченное на смерть. Собаку с перебитой лапой и дробовыми ранениями нашли в Хабаровском районе случайные прохожие, выехавшие на природу. Животное лежало на земле недалеко от лесной чащи. Оно не двигалось, тяжело дышало и не могло встать на ноги.

Когда жители обнаружили собаку, то предположили, что она могла попасть под машину. В срочном порядке спасители погрузили животное в свой автомобиль и отвезли в ближайшую ветеринарную клинику. Врач осмотрел повреждения и пришел к неутешительным выводам: никакого ДТП здесь не было, в теле собаки обнаружена дробь, остатки которой засели в передней лапе. Всего в теле нашли около 30 отверстий. Как объяснил ветеринар, с таким оружием обычно охотятся на уток и других птиц.

Дробь плотно засела в теле животного Фото: предоставлено очевидцем событий

Достоверно неизвестно, каким образом собака попала под обстрел. Была ли это случайность, или кто-то намеренно ей навредил. Поскольку нашли ее в таежной местности, животное могло забежать в лес и стать нечаянной жертвой охотника, выехавшего за дичью. Но это лишь догадки. В любом случае животному требовалась срочная помощь, иначе его дни были бы сочтены.

- Мы оплатили прием и купили лекарства. На рентгене также узнали, что собаке раздробило плечевую кость. Сейчас раны обработали, лапу перевязали. Но дальше за ней придется следить. Есть вероятность, что отверстия от дроби могут загноиться. Если все заживет, собака сможет выздороветь и жить дальше, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана, одна из спасительниц.

Как объяснил ветеринар, все указывает на то, что собака всю жизнь прожила на улице. Она вряд ли сможет адаптироваться в квартире. В таком случае животное должно пройти стерилизацию и быть отпущено на волю. Светлана планирует взять расходы на себя несмотря на высокую стоимость услуг стационара.

Совпадение или нет, но собаку спасли 4 мая, в малоизвестный праздник - День собачьего счастья. Животное, пострадавшее от рук человека, вряд ли можно назвать счастливым, но ведь и спасли его тоже люди. Есть надежда, что настоящее счастье ждет собаку в будущем.

Сейчас Светлана продолжает присматривать за животным. Содержать дома она его не может, но нашла людей, которые разрешили собаке пожить в небольшом домике на своей территории. Там она будет находиться в безопасности, пока не залечит раны. Светлана навещает животное, обрабатывает раны и кормит. Женщина надеется, что собаке удастся встать на ноги и выздороветь. В дальнейшем Светлана хочет получить бирку о чипировании, чтобы люди знали: собака не представляет опасности.

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