Раненый мужчина выпал из скорой под колеса машин в Комсомольске - момент попал на видео

Мужчина выпрыгнул из едущей машины на оживленную дорогу Фото: скриншот из видео

Машина скорой помощи потеряла пациента посреди дороги в Комсомольске. Молодой человек выпал из машины на ходу, а медики даже не заметили пропажу «пассажира». Произошедшее попало на запись видеорегистратора.

ПОТЕРЯННЫЙ ПО ПУТИ

Видео с выпадающим из кареты скорой человеком быстро разошлось по пабликам Комсомольска. На записи видно, как машина, не сбавляя скорости, проезжает пешеходный переход, и в этот момент открывается задняя дверь. Еще секунда, и пациент оказывается на дороге. Приземлившись, он быстро поднимается и бежит прочь. Его ноги подкашиваются, но он четко нацелен добраться до обочины. Пока больной убегал, бригада медиков сначала даже не заметила его пропажу. Машина поехала дальше по маршруту, но уже без подопечного.

Пользователям соцсетей ситуация показалась комичной. Одни пишут в комментариях, что пациент сбежал из-за нежелания лечиться, другие считают, что он выпал из салона из-за халатности врачей. Частично в первой версии есть доля правды, вот только дело обстоит куда серьезней.

ЧУДЕСА САМОИСЦЕЛЕНИЯ

Оказалось, что скорую для мужчины на Крылова, 19 вызвал полицейский.

- Бригада прибыла на место, оказала первую помощь пациенту с ранением в шею, который оказался правонарушителем. В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли по Ленинградской в стационар второй больницы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Самотохина, представитель минздрава Хабаровского края.

Видимо, травма шеи оказалась не такой серьезной, раз у пострадавшего хватило сил на побег. Когда внимание сопровождающих ослабло, пациент решил рискнуть. Он дернул ручку задней двери, и та поддалась. Прогадал беглец только с техникой прыжка: вместо приземления на ноги он упал, ударившись об асфальт. К счастью, обошлось без серьезных травм. Мужчина отделался ушибами.

Поймать удирающего сразу у полицейских не получилось. Им пришлось ждать, пока водитель скорой проедет перекресток и остановится у обочины. Этого времени пациенту хватило, чтобы оторваться от погони. По словам главврача скорой, его пока не поймали.

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