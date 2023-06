Наталья Оскар прилетела в Хабаровск со Всероссийского конкурса красоты абсолютной победительницей Фото: Андрей МАЛАХОВ

Утро 8 июня в аэропорту Хабаровска выдалось особенно оживленным, у выхода в город в томительном ожидании стояли встречающие, но особенно выделялась группа людей с цветами. С самолета встречали главную красавицу всей России - Наталью Оскар, победительницу конкурса «Миссис Россия мира-2023». Титулованная хабаровчанка вместе с супругом вышла во всеоружии - красивое платье, укладка, макияж и, конечно, корона. Даже многочасовой перелет и усталость не сказались на внешнем виде и эффектном появлении Натальи.

«За нами наблюдали круглосуточно»

Наталья Оскар рассказала «КП» - Хабаровск», как прошел конкурс, поделилась своими эмоциями и посвятила в ближайшие творческие планы. Напомним, 5 июня в Москве состоялся финал конкурса красоты для замужних женщин - «Миссис Россия мира-2023». Наталья представляла весь Дальний Восток и получила главную корону - «Миссис Россия-2023».

Вместе с ней от Дальнего Востока выступали еще четыре претендентки: Алина Момот, которая стала IV Vice Mrs.Russia Would 2023 - Топ 5, Жанна Конькова - III Vice Mrs. Classic 2023 в категории 40+, Эльмира Деревянко - II Vice Ms. Women of the Universe 2023 - среди незамужних девушек, и Олеся Воронина - финалистка конкурса Mrs. Russia World 2023.

Хабаровчанку встречали в аэропорту с цветами Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Этапы конкурсов были достаточно жесткими, мы спали по два часа в сутки. Ночные репетиции, мы все время стояли на ногах, было непросто, нагрузка колоссальная. В течение всех пяти дней за нами пристально наблюдали. Мы могли прийти на завтрак, подходили люди, начинали с нами разговаривать, смотрели, как мы себя ведем, как мы умеем разговаривать и преподносить себя. Как мы общаемся между собой, как реагируем на конфликтные ситуации, на провокации, но все этого того стоило, - рассказывает о закулисной жизни конкурса Наталья.

«Я твоя Миссис Россия, моя страна – моя сила»

Наталья Оскар написала гимн для конкурса, и с этим связано решение вообще принимать участие. Хабаровчанка получила приглашение еще год назад, на свой день рождения, как раз тогда она дала свой первый сольный концерт - женщина пишет песни и сама поет. Наталья узнала, что за 13 лет конкурса у него не появилось собственной песни, решила - если трек к ней придет, озарит, то она обязательно поедет на конкурс. Так и случилось, в октябре прошлого года к хабаровчанке пришло вдохновение, гимн был написан, записан и выпущен на музыкальные площадки.

Пассажиры спрашивали, кого встречают, какая звезда прилетает Фото: Андрей МАЛАХОВ

- В этом году песней я открыла наш региональный конкурс, а сейчас привезла на Россию. Изначально финал конкурса готовился немного по-другому, но, когда команда услышала мою песню, они переиграли сценарий, и на третий день репетиций мне сообщили, что Натали, ты будешь открывать финал своей песней. Это было невероятно, и стало самой безусловной моей победой и наградой, я не ожидала, но в душе, конечно, мечтала.

Ее трек стал гимном конкурса, другие девчонки со слезами на глазах благодарили Наталью, и говорили, что слова трогают за самое сердце, берут за душу. Песню девочки ставят на будильник, на рингтон, а Наталья говорит, что так и нужно, потому что только русская женщина может просыпаться под слова - я твоя миссис Россия.

Наталья Оскар стала победительницей конкурса «Миссис Россия мира-2023»

О самом главном моменте конкурса - финале и коронации, Наталья рассказывает с волнением. Стоя на сцене у нее от переживаний подкашивались ноги, и когда уже наградили всех участниц, а ее имени не назвали, она не понимала, думала, что о ней вовсе забыли. Но затем объявили самую главную номинацию и абсолютную победительницу, и вот тогда градус напряжения возрос до предела. Когда озвучили имя Натальи Оскар, зал взорвался аплодисментами, а Наталья едва сдерживала слезы счастья.

Хабаровчанка дала эксклюзивное интервью журналистам Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Эмоции, конечно, яркие. До сих пор не верится, что это произошло со мной. Это словно какой-то сон, все происходило как в кино, эмоции просто невероятные.

В аэропорту Наталью встречала подруга и коллега - Диана Сиворакша, амбассадор конкурса Королева Дальнего Востока, и серебряная финалистка Всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира-2021». О единомышленнице Диана отзывается очень тепло и с нежностью.

- Мы познакомились на одном из конкурсов, общались, наши дети общаются тоже. Также вместе записали дует, исполняли его на конкурсе Принцесса Дальнего Востока. Наталья очень добрый отзывчивый человек. Занимается благотворительностью, ходит в храм. Человек широкой души. Она, как никто достойна этого титула! Она олицетворяет достойную прекрасную жену и маму, является талантливым автором песен. Слова шли от души от сердца. Потрясающая песня, которую можно назвать гимном всей прекрасной половины, - говорит Диана Сиворакша.

В аэропорту была и подруга Натальи, Диана Сиворакша, еще одна дальневосточная красавица Фото: Андрей МАЛАХОВ

Дальше - Америка

Титул Миссис Россия мира 2023 – это путевка на международный конкурс красоты. Наталья уже выбрала – в декабре она поедет в Америку, будет представлять Россию на конкурсе «Миссис мира». Подготовку она начнет уже сейчас, хабаровчанка свободно владеет английским языком, и уже написала песню для международного конкурса, кстати, тоже гимновую. Как говорит сама автор, песня больше похожа на саундтрек к американскому фильму, и она надеется, что многим понравится.

«Чем больше хейта, тем сильнее становишься ты»

После коронации в Сети «неравнодушные» люди стали обсуждать результаты конкурса. Некоторые громогласно заявляли, что Наталья купила победу, что ей больше лет, чем она говорит, бесстыдно проходились по внешности женщины, критиковали и высказывались негативно, говорили. что у нее были пластические операции и прочее. Хабаровчанка же на это никакого внимания обращать не стала, ее позиция простая - пусть говорят, сколько хотят.

- Чем больше хейта, тем сильнее становишься ты. Когда люди видят, что ты двигаешься вперед, тебя закидывают камнями, критикуют. Но делают это те, кто сидит дома и им больше некуда девать свои силы и энергию. Пишут в соцсетях, обсуждают, и пусть! Я очень рада, что у них наконец-то появилось занятие, куда направить свои ресурсы, силы и время. А я продолжу идти вперед, к новым победам.

… Наталья Оскар, молодая женщина, супруга известного хабаровского бизнесмена Романа Безматерных, у пары растет дочь Моника. Наталья по образованию учитель английского языка, 10 лет она работала в школах и лицеях, а затем решила оставить практику ради исполнения мечты - писать и исполнять своим песни. Женщина занимается благотворительностью, помогает бездомным животным.

С самолета хабаровчанка отправилась прямиком домой, первым делом, чтобы расцеловать и обнять дочь, повидаться с близкими, и немного отдохнуть. А дальше… Дальше начнется новый этап большой работы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Ходит в церковь, выступает в клубах и замужем за бизнесменом: что известно о Наталье Оскар из Хабаровска, которую признали «Миссис Россией - 2023»

Жительница Хабаровска Наталья Оскар завоевала титул «Миссис Россия - 2023»(подробнее)

Роскошная внешность и невероятная энергетика: девушка из Хабаровска завоевала титул Королевы Дальнего Востока

В Хабаровске состоялся конкурс красоты «Королева Дальнего Востока»(подробнее)

Шикарная брюнетка из ЕАО с соблазнительной фигурой показала себя на конкурсе красоты в Москве

Мама двоих детей блеснула в купальнике и сама сшила очаровательное платье(подробнее)

Дальневосточная красота: Наталья Оскар из Хабаровска завоевала титул «Миссис Россия-2023» в Москве

Жительница Дальнего Востока победила в конкурсе красоты «Миссис Россия мира-2023» в Москве(подробнее)