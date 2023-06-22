Выжили только двое: полиция почти сутки добиралась к месту автокатастрофы в глубинке Хабаровского края

Водитель грузовика скончался при аварии в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Ужасная автокатастрофа произошла в глубинке Хабаровского края. Большой грузовик перевернулся на трассе, мгновенно забрав жизнь водителя. Еще двое пассажиров чудом выжили, получив тяжелые травмы. Место аварии оказалось настолько удаленным, что полиции пришлось добираться туда на поезде, а пострадавших эвакуировать по воздуху.

Оглушительный лязг железа

Трое мужчин направлялись в сторону бухты Сизиман со стороны поселка Высокогорный в Ванинском районе. Они проехали больше половины пути, как вдруг случилось страшное. Массивный «Ниссан-Дизель» занесло. Машина завалилась на бок и буквально проскользила по асфальту. Оглушительный лязг железа разнесся на несколько километров, а после настала пугающая тишина.

Место аварии напоминало сцену из фильма-катастрофы. Машина смялась, а вокруг все было усеяно битым стеклом. Пассажиры едва понимали, что произошло. Им было больно и страшно. Еще больший ужас их сковал, когда они поняли, что водитель мертв.

Добирались почти сутки

Авария произошла примерно в 8:30 на 149 километре дороги Высокогорный - Сизиман. В полицию сообщение поступило в 10:07.

- Было решено добираться к месту ДТП по железной дороге. Оперативно-следственная группа выдвинулась туда ближайшим поездом, который выехал из Ванино около пяти вечера. Дорога заняла около 12 часов. Полицейские прибыли к месту ЧП 21 июня в 5:30, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Следователи начали проверку. По ее результатам будут установлены причины и обстоятельства аварии.

Эвакуация по воздуху

Как только в полицию поступило сообщение об автокатастрофе, к месту аварии направили вертолет санавиации для эвакуации пострадавших.

- Погибшим оказался 26-летний водитель. Он получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. У 19-летнего пассажира была тупая травма живота, перелом таза, закрытая травма головы. Врачи также предположили, что у мужчины разрыв селезенки. Еще один пассажир - 40-летний мужчина. У него открытая рана головы и много других травм, - добавила Ольга Голубева.

На вертолете мужчин доставили в отделение нейрохирургии второй краевой больницы в Хабаровске. В краевом минздраве «КП» - Хабаровск» сообщили, что оба пациента сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Им назначили лечение и дополнительное обследование.

В ГИБДД напоминают водителям, что соблюдение ПДД - залог безопасности на дороге. Только придерживаясь правил, можно избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье себе, а также другим людям.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вылетел через лобовое: водитель грузовика погиб в жуткой аварии в Хабаровске

Водитель грузовика скончался после аварии на Суворова в Хабаровске (подробнее)

Женщина мгновенно погибла, ребенок сильно пострадал: смертельная авария с двумя грузовиками произошла на трассе из Хабаровска

Водитель погибла в аварии с двумя большегрузами на объездной трассе из Хабаровска (подробнее)

Они больше никогда не увидят маму живой: семья с двумя детьми попала в автокатастрофу в Хабаровском крае

Женщина погибла в результате ДТП в Хабаровском крае (подробнее)