Тайны озера в глубинке: загадочные смерти преследуют Мылки недалеко от Комсомольска

Второй человек утонул в озере Мылки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Совсем недавно на озере Мылки произошел несчастный случай. Вода унесла жизнь 67-летнего рыбака. Спасатели искали его около трех недель, пока тело мужчины не обнаружили на дне водоема. Прошло совсем немного времени, как ситуация повторилась. Озеро забрало еще одну жизнь.

Новой жертвой Мылок стал 42-летний комсомольчанин. Тонувшего в районе водозабора мужчину 15 июля заметили очевидцы. Они позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Организовать поиски человека своими силами правоохранители не могли, поэтому запросили помощь в краевом МЧС.

Водолазы три дня искали тело мужчины Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Водолазы выехали к озеру ранним утром 16 июля. Осмотрев около четырех тысяч «квадратов» дна, они так и не смогли найти утонувшего. Из-за мутной воды видимость была очень ограничена, поэтому спасателям не удалось исследовать большую площадь. На следующий день поиски продолжились, но тоже безуспешно. Тело нашли только во вторник.

- Поиски завершились вечером 18 июля. Тело мужчины подняли на поверхность и передали полиции для дальнейших следственных мероприятий, - отчитались в управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

За время поисков водолазы ныряли 24 раза. Всего они осмотрели около 12 тысяч квадратных метров дна.

Поиски завершились 18 июля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Озеро Мылки непригодно для купания. Власти Комсомольска каждый год говорят об этом жителям. К сожалению, не все прислушиваются к предупреждениям, и часто это заканчивается трагично.

Печальная статистика прослеживается не только на этом озере. В Хабаровском крае с мая утонули уже 10 человек, трое из которых – дети. Судьба еще четырех пропавших остается неизвестной. Их поисками занимаются спасатели.

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