Так пропало несколько миллионов: «Лексус» сгорел дотла в центре Хабаровска

Огонь за несколько минут уничтожил дорогую иномарку Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

В ночь на 22 августа около половины пятого утра поступил вызов на телефон пожарно-спасательной службы. Свидетели сообщили о том, что во дворе дома по адресу Фрунзе, 39 - Уссурийский бульвар, 24 в Центральном районе Хабаровска горит автомобиль.

Оперативно на место происшествия выехало подразделение пожарно-спасательной части №1. Буквально через десять минут после вызова пожар был полностью локализован. Еще несколько минут потребовалось, чтобы сбить пламя, ликвидировать горение и окончательно прекратить его распространение. В четыре часа пятьдесят четыре минуты была констатирована ликвидация возгорания. По данным спасателей, полностью пострадал автомобиль марки Lexus RX (стоимость такого автомобиля, в зависимости от года выпуска, начинается от одного миллиона рублей). Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из-за огромной температуры пожара также пострадали два автомобиля, припаркованных рядом. У них сгорело покрытие кузова, а также фары, ветровики и зеркала заднего вида со стороны горящего автомобиля.

- По данному факту сотрудниками государственного пожарного надзора будет организована проверка. В случае, если подтвердится факт, что возгорание произошло вследствие каких-то умышленных действий, то тогда в полной мере в работу включатся сотрудники правоохранительных органов по установлению личности поджигателей и определению степени их вины, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова - начальник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Она добавила, что возгорание автомобилей в краевой столице происходит регулярно. Это могут быть как факторы умышленных действий, так и факторы технической неисправности транспортных средств, а также халатное или неосторожное отношение к правилам эксплуатации. Во всех этих случаях сотрудники МЧС либо разбираются сами, либо, если собственнику ТС не требуются разного рода подтверждающие документы для страховых возмещений, то проверки по таким фактам проводиться не будут. В любом случае на все возгорания пожарные расчеты выезжают и оперативно ликвидируют их. К счастью, в данном инциденте никто из людей не пострадал.

- Особенность таких возгораний в том, что пожар развивается очень быстро в силу того, что в автомобилях большое количество горючих материалов, которые легко воспламеняются. В таких случаях очень важно незамедлительно вызвать подразделения пожарной охраны. Если есть возможность, предпринять первичные меры пожаротушения. Например, использовать огнетушители, которые должны быть в других транспортных средствах. Это поможет локализовать пламя и снизить интенсивность его горения. Но самое главное - это уберечь людей от травм, увечий и гибели, - отметила Екатерина Потворова.

Также на место происшествия, после обращения в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску, выехала следственно-оперативная группа. Как рассказали специалисты управления внутренних дел, собственник иномарки установлен. С ним работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

- Года четыре назад подобные инциденты происходили в Хабаровске весьма часто. В основе большинства подобных случаев лежали конфликты между владельцем автомобиля и иными лицами на почве финансовых разногласий или бытового характера. Но благодаря принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас подобные факты единичны, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

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