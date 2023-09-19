Осторожно, собаки! В Магадане из-за нападений бродячих животных объявили режим ЧС

Режим ЧС объявили в Магадане после нападения собак на людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 сентября мэрия Магадана объявила о введении режима чрезвычайно ситуации. Причиной стали участившиеся нападения бездомных собак на людей. Последний случай произошел ночью 14 сентября. Свора уличных животных напала на мужчину и едва не разорвала его на части.

В последнее время в Магадане стали все чаще происходить нападения бездомных собак на людей. Животные не разбирают: взрослые это или дети. Триггером для них может стать любая мелочь. А иногда они нападают вообще без причины.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, для жителей города стал случай, произошедший в ночь с 13 на 14 сентября. Тогда свора набросилась на мужчину во дворе дома возле набережной. Очевидцам удалось спугнуть собак и тем самым спасти жизнь пострадавшему. Эта новость быстро разлетелась по Сети, вызвав большой ажиотаж. Люди начали критиковать городскую власть, обвиняя мэрию в бездействии. За этим сразу последовала реакция.

- В связи с повышенной активностью животных, увеличением обращений граждан по фактам скопления стай бездомных собак на территории Магадана и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья жителей, принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 18:00 19 сентября с установлением местного уровня реагирования, - сообщили в администрации Магадана.

В мэрии добавили, что зона действия ЧС находится в границах города. Жителей просят сообщать о местах скопления бездомных собак в ЕДДС по номеру «112». По возможности диспетчеру нужно назвать окрас животных, размер и другие признаки, чтобы псов было легче найти. Отловом будут заниматься специалисты Комбината зеленого хозяйства круглосуточно.

Магаданцев предупредили, чтобы они не выпускали своих животных на улицу без присмотра. Есть риск, что питомца также отловят и сдадут в приют.

- Обращаем особое внимание на то, что не следует кормить безнадзорных животных. Они привыкают к тому, что получают пищу на конкретной территории и в дальнейшем считают ее своей, а, заметив здесь незнакомого человека, могут напасть на него, - добавили в мэрии.

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