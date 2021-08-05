Выборы губернатора Хабаровского края 2021: первый зарегистрированный кандидат и двое выбывших

Изначально желание участвовать в гонке за кресло главы региона изъявили восемь кандидатов Фото: Иван МАКЕЕВ

Немногим больше месяца остается до жаркой выборной схватки в Хабаровском крае - осенью жители выберут губернатора региона. Изначально желание участвовать в гонке за кресло главы региона изъявили восемь кандидатов. Сейчас число кандидатов сократилось. Кто продолжит борьбу на выборах губернатора Хабаровского края 2021 - в нашем материале.

Изначальный список кандидатов на высокий пост был обширнее. Участвовать в выборах губернатора Хабаровского края 2021 собирались врио главы региона Михаил Дегтярев (ЛДПР), Микаел Багдасарян (Российская экологическая партия «Зеленые»), телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), главный местный коммунист Петр Перевезенцев (КПРФ), журналист Владимир Чернышов («Новые люди»), председатель правления реготделения выдвинувшей его партии Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), бизнесмен Бабек Мамедов («Родина») и сахалинский депутат Игорь Логвинов (политическая партия «Зеленая альтернатива»). О каждом кандидате «КП» писала подробнее, прочитать можно, перейдя по ссылке.

КАНДИДАТОВ МЕНЬШЕ

В середине июля кандидаты для участия в выборах губернатора Хабаровского края 2021 приступили к сбору подписей муниципальных депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций в 15 районах и городских округах. Для прохождения фильтра необходимо предоставить не менее 175 автографов. Сдать подписи кандидаты должны были до 4 августа.

Не все дошли до этой точки. Кандидату от КПРФ Петру Перевезенцеву не удалось соблюсти географический принцип при сборе подписей, поэтому он выбыл из губернаторской гонки. Выдвиженец от «Зеленых» Микаел Багдасарян подал заявление о снятии с выборов. Таким образом, в борьбе за кресло главы региона осталось шесть человек.

- Решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата будет принято в течение десяти дней с момента сдачи документов, - сообщили в избирательной комиссии Хабаровского края.

Пока в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Хабаровского края 2021 официально зарегистрирован Михаил Дегтярев.

СЕНАТОРСКИЕ СПИСКИ

Каждый кандидат в губернаторы готовит списки кандидатов, которые в случае избрания на пост главы региона будут наделены полномочиями сенатора РФ. «КП» публикует эти данные.

Михаил Дегтярев номинирует зампреда Хабаровской краевой ветеранской организации подводников; капитана первого ранга Георгия Петрова, главврача Клинико-диагностического центра «Вивея» Наталью Болоняеву и зампреда регионального правительства по внутренней политике Андрея Базилевского.

Марина Ким выдвигает кандидатуры зампреда президиума Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валентина Буханцева, гендиректора ООО Бизнес-центр «НИКА» Наталию Суслову и гендиректора ООО «Агентство распространения печати «Экспресс» Игоря Глухова.

Владимир Чернышов включил в «сенаторский список» главного редактора сетевого издания «Транссибинфо» Юрия Вязанкина, доцента кафедры экономики и менеджмента ТОГУ Константина Григорьева и спецкорреспондента газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрея Канева.

Владимир Парфенов номинирует заведующего эндоскопическим отделением горбольницы №11 Вячеслава Воробьева, старшего преподавателя цикла тактико-специальной подготовки войсковой части 30632-А ВС РФ Наталью Евдокимову и бизнесмена Андрея Третьякова.

Игорь Логвинов, согласно данным избиркома, список кандидатов в сенаторы не сдал.

Голосовать жители региона будут с 8:00 до 20:00 часов три дня - 17, 18 и 19 сентября.

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