«О пике наводнения говорить рано»: начальник хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сложнейшая ситуация складывается в Хабаровском крае и его столице в связи с уже четвертой волной паводка за 2021 год. О текущей ситуации, прогнозах и реальном положении вещей в эфире радиостанции «КП»-Хабаровск» рассказали начальник гидрометцентра ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Светлана Агеева и заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ?

По последним данным на утро 18 августа, уровень Амура у Хабаровска вырос на девять сантиметров и составил 595 сантиметров. Напомним, первоначальный прогноз синоптиков максимальных уровней воды в реке был 6-6,5 метра, а пик паводка ожидался 17-19 августа.

- Пик паводка, конечно, когда-нибудь будет, в любом случае. Но давайте поговорим о той воде, которая протекает у города Хабаровска сейчас. Это та вода, которая идет с Верхнего Амура, подбирая по дороге все, что можно, со своих притоков. Именно сейчас, с 17 по 19 августа мы ожидаем отметок от 6 до 6,2 метра. Но это далеко не конец, поэтому о пике сейчас говорить нельзя. Даже без учета прогнозируемой ситуации на выпадение осадков можно сказать, что вода медленно падать не будет. Посмотрите на Еврейскую автономную область. Там все в отметках опасных явлений, при этом с превышением этих показателей на метр. Кроме того, вода там практически не уменьшается. Есть, конечно, тенденция на 1-4 сантиметра в сутки, но это можно смело назвать - «без существенных изменений», - объяснила Светлана Агеева.

По словам эксперта, подходящий к Хабаровску паводок подберет воду у Уссури, крупного притока Амура. Именно это повлияет на дальнейший рост реки у краевой столицы. Синоптик сообщила, что вскоре на Сунгари и Уссури обрушатся интенсивные осадки. Из-за этого Амур у Хабаровска после прохождения так называемого пика будет держаться на одном уровне, а в дальнейшем продолжит расти.

- При хороших осадках Сунгари даст 30% воды в Амур. Более того, если раньше в бассейне Буреи было 5-10% стока, то в этом году - 20-25%, - озвучила неутешительные цифры Светлана Агеева.

Меньше всего на нынешнее наводнение в Хабаровске оказала влияние река Зея. Во-первых, она расположена достаточно далеко от краевого центра. Во-вторых, все сбросы на Зейской ГЭС были равномерными, из-за чего не произошло резкого подъема воды. Обратная ситуация в 2021 году сложилась на Бурейской ГЭС. Происходили сильные колебания объемов сброса от 1,5 до 6,5 кубометра.

- С этой недели они уменьшили сбросы до 4,5 кубометра в секунду. Но хочу сказать, у них свои правила, и они вынуждены работать именно по ним, - добавила синоптик.

ДЕРЖИМ ОБОРОНУ

В свою очередь заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко уверил, что ситуация находится под контролем. Например, полностью затопленные острова Хабаровска ежедневно проверяют дежурные группы. И если на Кабельном и Дачном островах людей уже не осталось, то Большой Уссурийский покинули не все хабаровчане. Оперативную помощь им в любой момент готовы оказать дежурные спасатели.

- Уже подтопило и Хабаровский район. Частично ушло под воду село Корсаково. Там выставлен пост совместно с краевыми спасателями. Подтопления пошли и дальше - в Нанайский район. Водой покрылось несколько участков дорог. Туда отправилось 50 человек федеральной группы отряда «Центроспас», - рассказал Андрей Прокопенко.

Группировки спасателей будут передвигаться вниз по Амуру за волной паводка - в Комсомольск-на-Амуре, Амурский и Комсомольский районы.

- В селе Гайтер Комсомольского района еще с весны под водой находится участок дороги. Вода оттуда не уходит, только меняется ее уровень. Подтопление этого участка всегда было характерно для летне-осеннего паводка. Но в этом году вот такая обстановка, - объяснил Андрей Прокопенко.

Не оставят без внимания и Николаевский район. Как показывает практика, Николаевск-на-Амуре никогда не топит в моменты летне-осеннего паводка.

- Но мы готовимся ко всему. Ведь весенний паводок у нас пошел не по плану, и, как мы знаем, Николаевский район, в том числе поселок Маго, в этом году был частично подтоплен. Такое последний раз было в 50-70-х годах прошлого столетия, - сказал замначальника регионального МЧС.

ФАКТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

Эксперты также подробно рассказали, почему сценарий наводнения 2013 года не повторится.

- Сейчас не та вода. Тогда к 3-4 сентября у Хабаровска максимальный уровень Амура был 808 сантиметров. Да и 16 августа уже было больше шести метров, и вода поднималась дальше, - объяснила Светлана Агеева.

Синоптик уточнила, что в 2013 году в наводнении принимали участие все притоки бассейна Амура - Верхний Амур, Зея, Бурея, Сунгари и Уссури. Сейчас же Уссури и Сунгари не давали о себе знать вплоть до настоящего момента.

- Пока мы оставляем максимальную отметку роста Амура у Хабаровска в 600-650 сантиметров. Естественно, сейчас мы будем отслеживать осадки, которые пройдут по крупным притокам Сунгари и Уссури, и в случае чего будем вносить корректировку. Но я не думаю, что мы выйдем далеко за эти пределы, - констатировала начальник гидрометцентра.

Город уже всячески обезопасили - установили насосы на семи участках, отсыпали затон и проблемные места.

- Если прогноз ухудшится, то запас насыпи будем увеличивать. Сейчас площадка сделана таким образом, чтобы техника в случае необходимости могла подъехать и досыпать песок. С учетом нынешнего прогноза в 6,5 метра запас насыпи равен 50-100 сантиметрам. Город держит уровень, - заключил Андрей Прокопенко.

Появилась и новая рекомендация для хабаровчан. Владельцев маломерных судов просят не гонять близко к затону, так как из-за дополнительных волнений на реке насыпь разбивается.

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