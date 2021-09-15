Из палаты на нары: двух осужденных, пострадавших в кровавой драке в колонии Хабаровского края, выписали из больницы

В начале сентября несколько заключенных сошлись в драке. Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Страсти в колонии строго режима №14 (Амурск) улеглись, пострадавшие заключенные возвращаются в ставшие родными камеры. Причиной их недолгого отсутствия стали кровавые события, произошедшие десять дней назад. Напомним, что в начале сентября несколько заключенных сошлись в драке. Двое сидельцев погибли, трое получили травмы.

«Бунт!», - заговорили люди, а официальные структуры поспешили опровергнуть сообщения, из-за чего родились две версии произошедшего. Ситуация действительно неоднозначная, учитывая, что информации из подобного рода закрытых учреждений поступает мало.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

По некоторым данным, напряженная ситуация в колонии сложилась не сразу. Возможно, конфликт между разными кастами заключенных развивался годами. Чего стоит письмо Владимиру Путину от сидельца ИК-14 с мольбой «огородить простых заключенных от «блатных» и их бойцов».

Здесь стоит углубиться в теорию. Контингент в российских колониях по большей части делится на «черных» («блатных») и «красных». Первые живут по воровским законам и отказываются сотрудничать с администрацией ИК. Вторые, наоборот, охотно идут на контакт с лагерным руководством, за что могут получать поблажки.

Именно «красные» и «черные», по неподтвержденной информации, сошлись в кровавой драке в амурской колонии. Причина следующая: якобы заключенный Сергей М. назначил себя на пост «смотрящего», который призван следить за порядком в лагере и решать спорные вопросы. Но столь высокий криминальный титул могут присвоить «воры в законе»

Возможный самопровозгалшенный «смотрящий» взял себе в помощники Артема Е. и стал наводить свои порядки. По предварительной информации, их заподозрили в связях с руководством колонии и попытках «перекрасить» лагерь в красный. Это не пришлось по душе «блатным» и авторитетам.

ДРАКА НА СМЕРТЬ

Неоспоримым остается факт драки. Заключенные сцепились в ночь с 4 на 5 сентября. В ход пустили все, что можно: кулаки, ноги, по непроверенным данным, палки и (или) ножки от стульев. Информация о применении заточек не подтвердилась.

Разняли сидельцев сотрудники колонии. Конфликт других заключенных не затронул, а значит, о бунте речи не идет. На подмогу выдвинулся ОМОН, но спецсилам заходить в ИК не пришлось.

Драка вышла с трагичным концом: Сергея М. и Артема Е. до смерти забили, по словам источника «КП», тупыми предметами. Еще четверо заключенных пострадали и были госпитализированы в больницы.

Одного сидельца с гематомой мозга в тяжелом состоянии отправили в больницу Комсомольска. Заключенному сделали операцию и положили в реанимацию. Еще двое осужденных в удовлетворительном состоянии с переломами попали в больницу Амурска. Одному участнику драки госпитализация не потребовалась.

- Все время лечения осужденные находились под охраной. Двое заключенных выписаны из больницы Амурска. Пострадавший, который находится на лечении в Комсомольске, идет на поправку. Его выписка запланирована на 17 сентября, - сообщили «КП» в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

По данным общественников, в ИК-14 подрались члены не разных каст заключенных. На смерть схлестнулись «черные», а причина конфликта никак не связана с руководством лагеря. К тому же предпосылок для обид разных отрядов сидельцев друг на друга или на администрацию ИК не было - общественникам подобного рода жалобы не поступали.

В обстоятельствах драки разбираются следователи и руководство ФСИН. По факту случившегося прокуратура края проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Оценку дадут и работе руководства ИК-14.

Сергея М. называли «камчатский потрошитель» за его безжалостность. Будучи 19-летним парнем, он убил полицейского, расстрелял предполагаемого обидчика, захватил заложников и бежал из изолятора. Артем Е. восемь лет назад организовал банду, которая вымогала у людей деньги, грабила и угрожала убийствами. Подробнее о делах погибших заключенных можно почитать в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.

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