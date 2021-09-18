Большая явка избирателей в северных районах, подтянулся и Хабаровск – председатель крайизбиркома

Ход голосования прокомментировал председатель краевого избиркома Денис Кузьменко. Фото: Сергей ПЯТКОВ

В избирательной комиссии Хабаровского края продолжают подводить промежуточные итоги выборов в Государственную думу и губернатора в 2021 году. По состоянию на 15.00 18 сентября общая по краю явка избирателей превысила 17%. Ход голосования прокомментировал председатель краевого избиркома Денис Кузьменко.

- В целом, голосование проходит в штатном режиме. Хочу отметить, что поступающих обращений, заявлений от избирателей и наблюдателей, очень мало. Все обращения обрабатываются в первоочередном порядке, снимается большинство из них прямо на избирательных участках. Также у нас есть данные по количеству проголосовавших на 15.00 18 сентября – уже почти 169 тысяч человек пришло на избирательные участки. К кому-то мы пришли для голосования домой. Если говорить в относительных цифрах – то это почти 17,5%. Очень сильно подтянулся город Хабаровск – здесь достаточно большая явка, почти 15%. Традиционно большая явка в северных районах края – почти 40% в Аяно-Майском районе, очень здорово подтянулись Тугуро-Чумиканский и Комсомольский район – там явка больше 35%. На их фоне наименее активным выглядит Николаевский район, там явка даже меньше чем в Хабаровске., - сообщил на брифинге Денис Кузьменко.

Напомним, 17 сентября в Хабаровском крае стартовал трехдневный период выборов в Государственную думу и губернатора в 2021 году. В штабе по наблюдению за выборами работают волонтеры и общественные деятели. Также на выборах задействована беспрецедентная система видеонаблюдения.