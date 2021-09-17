Систему видеонаблюдения за ходом голосования модернизировали в Хабаровском крае Фото: Максим МОЛОТОВ

Впервые в Хабаровском крае организовали систему видеонаблюдения за ходом голосования. Для выявления нарушений на избирательных участках был создан центр видеонаблюдения. Доступ в него доступен не для всех.

Система наблюдения здесь работает следующим образом. На большой монитор передается изображение с камер с 451 избирательного участка Хабаровского края. Трансляция идет не со всех участков, так как в некоторых районах региона слабая скорость интернета. Однако видеозапись ведется по всему региону. Это больше для проформы. Основную функцию выполняют волонтеры. Их около 10 человек. Каждый из них отвечает за наблюдение на нескольких участках. Любой кандидат или зарегистрированный наблюдатель от политической партии или вообще любой наблюдатель с любого участка может прийти в Центр видеонаблюдения и заявить о нарушении. Волонтер под протокол отматывает видео на данном участке, и они вместе смотрят, было нарушение или нет. Все достаточно просто.

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