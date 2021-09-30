Дамбу возле «Броско Молла» в Хабаровске закончат строить весной 2022 года

Нынешний вид дамбы в районе ТЦ «Броско Молл» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске начали укреплять верхний ярус дамбы на входе в затон в районе ТЦ «Броско молл». Рабочие подготавливают док для укладки бетонных плит, аналогично тому, как это сделано на протяжении всего заградительного сооружения. По срокам, бригада должна уложиться в неделю, сообщает «КП» - Хабаровск».

- Пока что мы работаем на правом устое, потом перейдем и на левую часть прохода. Мы заливаем бетон для укрепления конструкции. Затем сверху мы положим бетонные плиты, как это сделано на протяжении всей дамбы. Чтобы бетон приобрел максимальную прочность и не трескался, его несколько дней поливают водой, - объяснил Евгений Лапин, начальник участка компании-подрядчика «Сахалин Инжиниринг».

Несмотря на то, что в конце лета и начале осени 2021 из-за паводка на Амуре уровень реки поднялся выше шести метров, работы по сооружению дамбы продолжились.

- На сегодняшний день объект готов на 80%. Паводок в этом году не помешал работам, мы лишь перераспределили некоторые мероприятия, - отметил Александр Карев, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности минстроя.

Протяженность дамбы, которая защищает Южный округ Хабаровска от наводнения, составляет более пяти километров. Она простирается от улицы Бийской до путепровода на улице Пионерской. По проекту сооружение рассчитано выдерживать подъем воды более 10 метров.

Также зимой начнется финальный этап строительства дамбы - возведение устоя в нижней части входа в затон. Там рабочие установят понтон-батопорт, который уже давно готов.

Понтон-батопорт Фото: Администрация Хабаровска

Это специальная плавучая конструкция, которая будет выполнять две функции - заградительных ворот и грузовой баржи. Именно батопорт позволит надежно перекрыть амурский затон и всю прибрежную зону в районе улицы Пионерской. Без него проход в затон приходилось постоянно засыпать грунтом.

Принцип устройства довольно прост - батопорт заполняется водой, садясь на дно дока и прижимаясь специальными выступами к углублениям в стенках и на дне дока.

3D-модель понтона-батопорта. Фото Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края

- Теоретически по батопорту можно будет пройти на другую сторону, только вам этого никто не позволит, так как при перекрытии прохода конструкция будет поворачиваться на 90 градусов, поэтому перила оказываются сбоку. Также батопорт будет использоваться как баржа, которая сможет перевозить по Амуру до двух тысяч тонн груза. Кроме того, есть концепт мостов, которые будут объединять центральную и южную части набережной Хабаровска. Пока что проект находится только в стадии идеи, - рассказал Александр Леонкин, пресс-секретарь министерства строительства Хабаровского края.

Проект единой набережной. Фото Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края

В настоящий момент над возведением дамбы трудится более 30 человек. Полностью работы будут завершены лишь весной 2022 года.

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