Ремонт улицы Павла Морозова в Хабаровске: последние новости на 4 октября 2021 Фото: Администрация Хабаровска

Ремонт дороги и канализационного коллектора на улице Павла Морозова в Хабаровске приносит городским властям и местным жителям ощутимый дискомфорт. Мало того, что на аварийные работы потребуется несколько месяцев, так еще и возникают дополнительные проблемы по ходу ремонта.

«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

Буквально несколько дней назад в сети появилась информация о возникновении провалов на объездной дороге вдоль жилого комплекса «Парус». Местные жители пожаловались в сети, что покрытие на бывшей парковке осело в нескольких местах. Из-за этого проезжающие на высокой скорости авто подпрыгивали на ямках. К ситуации подключились городские власти. Полотно объездной дороги расширили асфальтовой крошкой и уложили возвышения в виде «лежачих полицейских».

Ремонт улицы Павла Морозова в Хабаровске: последние новости на 4 октября 2021 Фото: Администрация Хабаровска

Решение установить искусственную дорожную неровность поняли далеко не все хабаровчане и высказались по этому поводу в соцсетях. Однако стоит понимать, что на объездной дороге автолюбители ездят с обычной скоростью, не замедляясь. А дорога, в свою очередь, примыкает к жилой многоэтажке. Через нее ежедневно ходят пешеходы, в том числе с детьми, а знаков перехода или разметки для них пока не установлено.

- Водители сами выковали себе такое счастье. В критической ситуации автомобилистам дали дорогу в объезд, в надежде на осознание каждым того, что объезд идет по той зоне, где ходят пешеходы. Начали гонять - получите лежачего полицейского, - высказал свое мнение хабаровчанин.

- Теперь у жителей домов хотя бы есть шанс вывернуть на дорогу, а то никто не пропускает, - добавила хабаровчанка.

Однако большинство пользователей соцсетей в данной ситуации подумало лишь о своем комфорте, наплевав на жителей ЖК «Парус».

- Слов нет, улица и так стоит, надо бы ее еще больше замедлить. Пробка с ТЦ «Броско Молл», - возмутился комментатор.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с юмором.

- Это трамплин, чтобы перелетать яму. Разгоняйтесь сильнее, - пошутил пользователь соцсетей.

Вероятнее всего, это не последняя конфликтная ситуация, которая возникнет по ходу ремонта улицы Павла Морозова.

ШТРАФ ЗА АВАРИЙНЫЙ СБРОС

Кроме того, общественность возмутили недавние новости о сбросах сточных вод в Амурскую протоку. Хабаровчане высказались о том, что нельзя загрязнять реку неочищенными стоками. Кроме того, в соцсетях появилось множество жалоб на неприятный запах в районе торгового центра «Выбор», где и происходят сбросы. Экологи сразу же прокомментировали ситуацию. Эксперты в сфере охраны окружающей среды уверили, что ситуация находится под контролем и, эта мера была вынужденной в условиях аварии.

- Что касается последнего случая выявления высокого загрязнения Амура, связанного с аварийным сбросом КНС №14 из-за нештатной ситуации на участке улицы Павла Морозова, министерством природных ресурсов края направлено обращение в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора. Ситуация находится под контролем управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Росприроднадзора, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов края.

Ремонт улицы Павла Морозова в Хабаровске: последние новости на 4 октября 2021 Фото: Администрация Хабаровска

Решение направить сбросы в реку приняли вынуждено. Как отмечает пресс-служба хабаровской администрации, из-за закупорки сечения трубопровода МУП «Водоканал» оперативно построил обводной коллектор. Он оказался меньше по диаметру, из-за чего не может вместить в себя все стоки, которые поступают из южной части города.

- Поэтому приходится часть из них сбрасывать в реку. Мы известили об этом экологов и природоохранную прокуратуру. Конечно, это плохо, но другого выхода у нас просто нет. Такая вынужденная мера принесет предприятию многомиллионный штраф, - сказал Андрей Стрельников, начальник цеха «Водоотведение» МУП города Хабаровска «Водоканал».

Впрочем, экологическая ситуация в реке не ухудшится из-за стоков. Это подтверждают как Всероссийское общество охраны природы, так и городская администрация. Решением вопроса пока занимается МУП «Водоканал».

- Мы нашли подрядчика, который согласился сделать проект и взяться за эту работу. Со своей стороны организовали геодезические изыскания, изучаем свойства грунта. Необходимо построить около 500 метров нового коллектора от переулка Спортивного до улицы Радищева. Для сокращения количества сбросов в реку будет установлен дополнительный насос. Сейчас устанавливают шпунтовое ограждение для укрепления кромки дороги, - объяснил Андрей Стаханов, начальник отдела капитального строительства МУП «Водоканал».

Пока ориентировочной датой завершения работ обозначено 31 мая 2022 года.

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