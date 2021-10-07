Только живи: белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке и крадет еду

Судьба местного Умки гораздо печальнее, чем у нарисованного сородича Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Маленький белый медведь объявился в окрестностях села Ванкарем на Чукотке. Судьба местного Умки гораздо печальнее, чем у нарисованного сородича. Малыш остался без мамы и теперь всеми силами пытается выжить среди льдов Заполярья и стужи.

БЕЛЫЙ ВОРИШКА

Одинокого белого медвежонка заметили местные рыбаки еще 30 сентября. Осиротевший зверь сидел на берегу Чукотского моря. Малышу около девяти месяцев, и он остался совершенно один. Во всяком случае, экологи не смогли найти следов взрослой медведицы. Виной тому могли стать браконьеры, которые убили маму чукотского Умки.

Одинокого белого медвежонка заметили местные рыбаки еще 30 сентября Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

- Белые медведи приходят сюда из-за лежбища моржей, которое находится недалеко от села. Хищники охотятся на морских млекопитающих или едят замерзшее мясо погибших особей, - рассказали «КП» местные жители.

Вторая встреча сироты с людьми состоялась 2 октября - малыш утащил кусок рыбы со двора местного жителя. На воришку залаяла собака, но Умка оказался не из робкого десятка и пошел на пса. В этот момент из дома вышел человек, медведь испугался и пустился наутек.

- Мишка ел выброшенные рыбьи головы, он с трудом отрывал их ото льда. Он маленький, и сил у него не так много. Он убежал, но потом опять вернулся. Видимо, настолько голодный, что ему все равно, что его отпугивают, - поделилась Марина Серякова, сотрудница Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Спустя некоторое время хищник стащил кусок национального блюда кымгыта - моржового рулета, который выдерживают в специально вырытой «мясной» яме.

Хищник стащил кусок национального блюда кымгыта – моржового рулета Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

ЗООПАРК ИЛИ ВОЛЯ

В большинстве случаев судьба оставшихся сиротами белых медвежат предрешена. Дело в том, что малышей примерно до двух лет воспитывает мама. Она кормит детей, учит чад премудростям охоты, которые невозможно передать искусственно. Если мишка не сможет приспособиться к жизни в дикой природе, его ждет зоопарк. Без возможности когда-либо вернуться на волю.

Но ванкаревскому Умке повезло больше: он пришел туда, где есть характерная для него пища - останки моржей. Это потенциально может помочь ему не только выжить сейчас, но и вырасти и стать взрослым самостоятельным медведем. Внешний вид мишки говорит о том, что малыш здоров, упитан, находится в хорошей физической форме.

За малышом продолжают наблюдать специалисты. Главная задача - понять, сможет ли хищник, оставшийся сиротой в столь юном возрасте, выжить в дикой природе. Информацию о детеныше оперативно передали в Росприроднадзор. Специальная комиссия, которая решит судьбу медвежонка, должна собраться в Москве в ближайшее время.

- В данный момент важно сохранить жизнь медвежонка и не дать его прикормить человеческой пищей до тех пор, пока не будет принято решение комиссии. В Ванкареме в 2006 году был создан «Медвежий патруль» - группа волонтеров из числа местных жителей, которые занимаются предотвращением конфликтов с белыми медведями. На месте работают двое наших сотрудников, - сообщила Варвара Семенова, главный координатор по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ

Дикая природа сурова, и никаких гарантий насчет выживания мишки нет. Жизнь ванкаревского Умки под угрозу ставят голод, браконьеры и сородичи. Но пока ситуация, как говорят эксперты, стабильна: запасы мерзлых моржовых туш в окрестностях поселка есть, конкуренции между белыми медведями не предвидится.

Впереди у малыша трудный путь: ему предстоит пережить суровую зиму и научиться охотиться на моржей и нерп. Перенять опыт мишка сможет у сородичей, которые уже смогли постичь тайны добычи морских млекопитающих. Подобный случай со счастливым концом был зафиксирован в 2019 году. Тогда годовалая медведица-сирота около трех месяцев бродила в окрестностях села Рыркайпий. Затем малышка ушла в море с сородичами.

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