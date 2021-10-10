Ворующего еду белого медвежонка-сироту решили оставить в дикой природе на Чукотке

В окрестностях села Ванкарем на Чукотке продолжает бродить маленький белый мишка Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В окрестностях села Ванкарем на Чукотке продолжает бродить маленький белый мишка. Подрастающему хищнику всего около десяти месяцев и он остался совсем один. Малыш еще не успел узнать все медвежьи премудрости, но специалисты оптимистичны: шанс выжить у ванкаремского Умки есть.

ГОЛОДНЫЙ И СМЕЛЫЙ

Дикая природа жестока и даже самые маленькие попадают в чудовищные условия, где смерть преследует их по пятам. Медвежонок-сеголетка (этого года рождения) оказался заложником обстоятельств и вынужден был выйти к людям. Маму малыша специалисты найти так и не смогли, что с ней случилось - неизвестно. Возможно, медведицу убили браконьеры, вторая версия говорит о том, что Умка заблудился или отстал. Однако специалисты все еще не исключают появление заботливой и грозной мамы.

Возле Ванкарема малыш объявился 30 сентября Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Возле Ванкарема малыш объявился 30 сентября, он с грустной мордашкой сидел на берегу моря. Голодный хищник приходил по ночам и несколько раз забирался во дворы местных жителей, где воровал еду и объедки, пытался напасть на разлаявшуюся собаку. Малыша отпугивали, в том числе сигнальными ракетами, он убегал, но возвращался - голод заставлял Умку идти за едой к людям, которых он очень боится.

Для своего возраста малыш в отличной форме Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Для своего возраста малыш в отличной форме: он здоров, внешних травм ученые не наблюдают, упитан. К тому же мишка силен: сам может оторвать примерзшее ко льду мясо и раскусить твердую моржатину. Местные жители называют Умку настырным, что говорит о его отчаянной борьбе за жизнь.

ПОПЫТКА СОХРАНИТЬ

За десять месяцев жизни малыш успел перенять у мамы минимальный опыт. Но охотится мишка еще не умеет - медведица не смогла до конца обучить его тонкостям охоты, а в искусственных условиях сделать это невозможно.

- Очень часто одинокие медвежата, которым нет и года, попадают в зоопарки. Но в этом случае само место помогает малышу. Нельзя сказать точно, получится ли оставить этого медвежонка в дикой природе, но у него есть на это шанс. Сейчас мы наблюдаем за тем, как мишка себя чувствует и ведет, а дальше, если все сложится, то попробуем вместе с местными жителями и чукотским руководством продержать его на остатках моржа и тюленях. Планируем сделать кормовую площадку вдали от населенного пункта и туда отгонять малыша. Таким образом он не будет привыкать к людям и к заходу в поселок, - рассказала «КП» Варвара Семенова, координатор проекта по биоразнообразию Арктики WWF России.

Мишка силен: сам может оторвать примерзшее ко льду мясо Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Эксперимент специалисты планируют ставить в течение нескольких месяцев, пока подрастающий хищник не станет более самостоятельным и не уйдет охотиться в море. Премудростям медвежьей охоты малыш может научиться у старших товарищей, которые часто захаживают на лежбище моржей недалеко от Ванкарема.

Операция по сохранению маленького белого медвежонка в дикой природе уникальна и аналог в мире один. В 2019 году в соседнем поселке Рыркайпии объявилась годовалая медведица-сирота, которая три месяца провела в окрестностях. Малышка питалась остатками моржей, а затем ушла в море вместе с сородичами.

Местные жители называют Умку настырным Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Жизнь малыша под угрозу ставят голод, браконьеры и сородичи. Окончательную судьбу ванкаремского Умки будет решать Росприроднадзор.

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