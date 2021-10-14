Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: город окутал смог, а врачи бьют тревогу из-за ковида

Если вы устали от информационного шума, но хотите оставаться в курсе главных событий Хабаровского края, просто прочитайте нашу подборку. Фото: Евгения Фенько

Если вы устали от информационного шума, но хотите оставаться в курсе главных событий Хабаровского края, просто прочитайте нашу подборку новостей. В них мы расскажем о том, что произошло в Хабаровске и Хабаровском крае в четверг, 14 октября.

ХАБАРОВСК В ДЫМУ

С раннего утра 14 октября в Хабаровске можно было почувствовать запах дыма. Причина – лесные пожары, которые фиксируются в разных районах региона, а смог в краевую столицу нагнал ветер.

Пожары были зафиксированы на юге Хабаровского края. Там горит Вяземский, Бикинский и (особенно сильно) район имени Лазо. Кроме того, сообщения о единичных возгораниях поступали и из пригорода Хабаровска, а также из Комсомольского и Амурского районов.

В ХАБАРОВСКЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ОТЕЛИ RADISSON

В Хабаровск может прийти международный гостиничный оператор Radisson Hotel Group. Руководство компании намерено осваивать территорию Дальнего Востока. Отельеры делают ставку на развитие турпотока.

По словам вице-президента по развитию бизнеса компании Дэвида Дженкинса, Дальний Восток - перспективное туристическое направление. Он лично уже посетил Камчатку, Владивосток и Хабаровск, печалившись местными красотами.

ХАБАРОВКИЕ ФЕРМЕРЫ СДЕЛАЛИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ: КАРТОФЕЛЬ ПОДОРОЖАЕТ ДО 90 РУБЛЕЙ

Фермеры Комсомольского района Хабаровского края сделали неутешительный прогноз – к концу 2021 года картофель подорожает до 90 рублей за килограмм. Такие выводы сельхозпроизводители сделали на основе того, что собранного урожая так много, что его негде хранить. Поэтому картофель приходится продавать с поля. Из-за насыщения местной продукцией, в октябре цена на рынке может снизиться, но затем цены на популярный у населения корнеплод начнут расти.

«Комсомолка» разбиралась в причинах возможного удорожания картофеля и узнала условия, при которых это произойдет.

В ХАБАРОВСКЕ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19

В Хабаровском крае обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорит не только тревожная статистика, но и заявления врачей.

В связи с этим руководители профильных министерств уже готовятся к кардинальным мерам – введению в Хабаровском крае QR-кодов. Отметим, что эта мера уже действует во многих регионах страны, а одним из лучших способов профилактики коронавируса является вакцинация.

За предоставленное фото для иллюстрации материала «КП»-Хабаровск» благодарит Евгению Фенько.