Игры в салочки и ласковые объятия: появилось видео с тигрицей Златой и ее котятами в Большехехцирском заповеднике Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Трогательная история любви амурских тигров Златы и Одыра получила продолжение. Молодые тигры вновь стали родителями, уже в третий раз. Отдых нового потомства с родителями попал на кадры фотоловушки. В ФГБУ «Заповедное Приамурье» собрали небольшой фильм о жизни новоиспеченных амурских тигров в Большехехцирском заповеднике.

ГОЛОД ИЛИ РЕВНОСТЬ?

Милая парочка тигрят весело резвится на освещаемой солнцем полянке. Рядом с ними счастливая мама – амурская тигрица Злата. Пока взрослая кошка спокойно греется под лучами октябрьского солнца, младшие бегают, играют и пытаются познать мир – то на скалу набросятся, то на дерево попытаются залезть. Это уже третье потомство Златы и Одыра. Специалисты заповедника надеются, что котята этого года выживут, ведь прошлогоднее потомство из трех тигрят пропало.

- Неожиданно было видеть двух маленьких тигрят, а не трех, что родились летом прошлого года и должны бы уже стать размером с мать, - отмечает Константин Шайдуров, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Пока говорить о том, что тигрята с прошлого года погибли – нельзя. Есть несколько версий того, что с ними произошло. Уже около года в регионе бушует африканская чума свиней (АЧС), которая выкосила практически всех диких кабанов. Такая ситуация в прошлом году ввела амурских тигров в пищевую блокаду.

- В Большехехцирском заповеднике дикие кабаны занимают примерно две трети рациона амурского тигра и их тигрят. Молодые особи способны нормально расти и развиваться исключительно на мясе кабанов. Альтернативой для тигров является – гималайский медведь, барсук и енотовидная собака. Но они уходят на зиму в спячку. Поэтому в прошлом году тигры были вынуждены голодать. Возможно, именно это стало причиной того, что к концу зимы Злата уже потеряла котят, - предположил Константин Шайдуров.

По мнению начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье», кандидата биологических наук Риммы Андроновой, котят мог прогнать отец семейства – тигр Одыр.

Игры в салочки и ласковые объятия: появилось видео с тигрицей Златой и ее котятами в Большехехцирском заповеднике Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Одыр начал появляться рядом со Златой примерно в марте этого года. Тогда же Злата перестала кормить тигрят молоком и вновь стала интересна для самца. Если рядом с самкой находятся другие особи противоположенного пола, то главный самец прогоняет их. Римма Сабировна предполагает, что, возможно, Одыр прогнал тигрят, чтобы и дальше продолжать ухаживать за Златой, - рассказала «КП» - Хабаровск Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В доказательство этой теории есть кадры с фотоловушек, сделанные зимой 2021 года. На них как тигрица Злата, так и трое тигрят совсем не выглядят оголодавшими. Все особи достаточно упитаны, поэтому на фоне таких доказательств версия о голодной смерти блекнет.

- Кабаны хоть и составляют основную часть рациона тигров в Большехехцирском заповеднике, но есть же и другие виды копытных. Когда у тигрицы есть котята, проще всего охотиться именно на кабанов, а вот изюбрей и косуль выследить и словить чуть сложнее, - добавила Ольга Аполлонова.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

В целом, на будущую зиму у специалистов «Заповедного Приамурья» достаточно оптимистичные прогнозы. Несмотря на АЧС, ситуация с кабанами уже гораздо лучше, чем в прошлом году.

- Для кабанов свойственно быстрое восстановление популяции. Три фотоловушки, установленные в Большехехцирском заповеднике, уловили присутствие кабанов. На один из снимков попала самка дикого кабана с десятью поросятами, - добавили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Игры в салочки и ласковые объятия: появилось видео с тигрицей Златой и ее котятами в Большехехцирском заповеднике Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Повезло в этом году и с пропитанием для самих кабанов – хорошо уродился желудь монгольского дуба и орех корейского кедра. Таким образом, зиму смогут пережить как тигры, так и кабаны. Вторые, правда, не в полном составе.

Что же касается трех пропавших тигрят, то специалисты заповедника надеются вскоре увидеть их живыми и здоровыми на другой территории.

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