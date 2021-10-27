Глава регионального минстроя прокомментировал ЧП с падением крана в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Падение крана на строящееся здание поликлиники взбудоражило хабаровчан. Нехарактерное для региона ЧП произошло вечером 26 октября. В момент падения в будке находился крановщик, а в стоящей под краном поликлинике работали строители. В результате происшествия погиб на месте один из разнорабочих, и тяжелые травмы получил 48-летний крановщик. Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края Олег Сутурин рассказал «КП» - Хабаровск» о том, что ждет стройплощадку.

ЗАГАДОЧНОЕ ПАДЕНИЕ

Определить причину произошедшего, только по записям с видеокамер, не могут даже самые опытные эксперты.

Глава регионального минстроя прокомментировал ЧП с падением крана в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Мы посмотрели все имеющиеся видео момента падения крана, но не смогли определить, по какой причине он упал. Мы направили всю необходимую информацию в Ростехнадзор. Сегодня планируется демонтаж крана. Но истинные причины падения станут известны лишь после окончания расследования следственными органами, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Сутурин, и.о. министра строительства Хабаровского края.

Одна из наиболее вероятных версий случившегося - техническая ошибка. Вполне вероятно, что трагическая оплошность могла быть допущена во время монтажа крана или в результате его эксплуатации. ЧП явно не связано с погодой – в день трагедии в Хабаровске не было ветра и осадков.

- Судя по фото, техника не старая. Ошибок в монтаже крана, которые могли привести к трагедии, может быть множество - вплоть до не до конца закрученного болта. Нарушение эксплуатации техники здесь тоже может быть разное: от неправильного вылета стрелы до перегруза. Не стоит отметать версию и с браком металла, - рассказал «КП» специалист в строительной отрасли региона.

По предварительной информации, в момент падения кран работал порожняком.

МНОЖЕСТВО ПЕРЕЛОМОВ

48-летний крановщик, находящийся внутри будки во время ЧП, до сих пор в тяжелом состоянии.

- Как нам сообщил и.о. министра здравоохранения края, мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил множественные переломы, - добавил Олег Сутурин.

Глава регионального минстроя прокомментировал ЧП с падением крана в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Пока медикам сложно говорить о каких-то прогнозах в отношении пострадавшего. Врачи делают все необходимое по оказанию квалифицированной медицинской помощи. Разнорабочий, находившийся в момент падения крана на стройплощадке, к сожалению, не выжил.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ?

До конца текущей недели планируется создание специальной комиссии, которая определит все повреждения здания будущей поликлиники. Для Индустриального района Хабаровска это стратегический объект, в котором нуждаются многие жители. Планировалось, что в новое комфортное здание переедет вся детская поликлиника №17. Сейчас нагрузка на поликлинику выше нормы на 5 тысяч человек. Из-за активной застройки микрорайона, количество новых пациентов постоянно растет. Район обслуживания включает в себя территорию от улицы Гамарника до парка имени Ю.А. Гагарина, Прибрежный микрорайон, Первый микрорайон, микрорайоны «Строитель» и «Ю-Сити», комплекс «Пионерский», «Петроглиф Парк».

- Скорее всего, замораживать стройку мы не будем. Ведь на момент ЧП там еще шли отделочные работы. Однако окончательное решение будет принято коллегиально – комиссией. Кроме того, многое зависит и от застройщика, - объяснил глава регионального минстроя.

Планировалось, что поликлиника откроет свои двери в середине 2022 года. Ранее на стройплощадке уже возникали проблемы со скоростью возведения объекта. Из-за пандемии коронавируса возникли перебои с поставками стройматериалов и поиском рабочей силы.

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