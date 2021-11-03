«Подписи против QR-кодов – не по-христиански»: зампред правительства края - об активистах, борющихся с ковидными ограничениями

Пресс-конференция по теме введения новых ограничений в Хабаровском крае с 4 ноября Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске с 1 ноября поэтапно вводится система QR-кодов. Попасть во многие общественные места без них будет невозможно. Часть горожан не согласились с этими нововведениями. Активисты начали собирать подписи против введения QR-контроля, собираясь отправить их в Генпрокуратуру. По их мнению, жесткие меры сильно бьют по бизнесу и ограничивают гражданские права.

Информация о сборе подписей быстро разлетелась по соцсетям.

- Мы считаем, что QR-коды не спасают от распространения заболевания, но при этом ограничивают нашу общественно-культурную жизнь и экономическую деятельность, - заявила одна из активисток.

На данный момент собрано около 500 подписей.

Во время экстренной пресс-конференции по поводу введения новых ограничений в Хабаровском крае, журналистам прокомментировали эту ситуацию.

- Это просто люди, которые наплевательски относятся к окружающим, которые не понимают, что это серьезное заболевание, и они никогда не были в «красной зоне». Видимо, они хотят получить какой-то хайп. Знаете, как говорят – «в семье не без урода». Ситуация сейчас крайне тяжелая, поэтому все эти разговоры про сборы подписей в прокуратуру и гражданские свободы я считаю неуместными. Нельзя построить гражданскую свободу за счет жизней других людей. Мы не должны на смертях строить псевдосвободу других. Это даже с точки зрения христианской морали неправильно, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Стоит отметить, что с 4 по 12 ноября в крае закроются фитнес-залы, бассейны, сауны, кинотеатры, театры, алкомаркеты, магазины по продаже непродовольственных товаров и многое другое. Общепит будет работать только в режиме доставки. Также закроются крупные торговые центры. Краевые власти отказались называть такие меры локдауном, так как посчитали их точеными.

Напомним, второй этап введения QR-кодов сдвинули на неделю - с 20 на 13 ноября. Новая система заработает в ТЦ, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах. К QR-кодам также подключат бани, фитнес-центры, бассейны. На междугороднем общественном транспорте QR-коды заработают с 13 ноября.

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